Evenimentul a avut loc în cursul serii de joi, 10 octombrie, la Universitatea din Pitssburgh. Fostul lider de la Casa Albă a lăsat să se înțeleagă că este de părere că Trump, în vârstă de 78 de ani, poartă scutece pentru adulți.

„Credeți că Donald Trump a schimbat vreodată un scutec?”

Obama și-a adus aminte și că a fost uimit de prețul mare pe care îl aveau scutecele atunci când a devenit părinte. „Credeți că Donald Trump a schimbat vreodată un scutec?”, a întrebat el.

„Pe al lui”, a fost răspunsul unei persoane din public.

„Aproape că am spus asta, dar am decis că nu ar trebui să o fac”, a replicat Obama râzând.

Oh no, Donald! Many people are saying you wear adult diapers. You should probably set the record straight at all future rallies and events! Otherwise people will think its liked to your cognitive decline. pic.twitter.com/If799xt6h6 — Michelle (@michelledgkung) October 11, 2024

Totuși, reacțiile de pe rețelele de socializare au fost diferite. Un utilizator al X, platforma miliardarului Elon Musk, a spus că fostul președinte american „ar ști cum se schimbă scutecele”, întrucât „o face pentru Joe (n.red- actualul președinte al SUA)”.

Joe Biden este cel mai în vârstă președinte din istoria SUA, având 81 de ani.

Biblia, ediția Donald Trump

În plus, Obama a ținut să spună că Trump „scrie tweet-uri cu majuscule” și că „vorbește despre teorii ale conspirației nebunești”.

De asemenea, el l-a criticat și pentru că a vândut produse în timpul campaniei sale prezidențiale.

„Cine face asta?”, a întrebat el. „Vă vinde adidași aurii și un ceas de 100.000 de dolari și mai recent o Biblie Trump”.

Watch as former President @BarackObama interacts with Pittsburghers following the rally @TribLIVE pic.twitter.com/52FXNGfIzm — Megan Swift (@mgswift7) October 11, 2024

„Vrea să cumpărați cuvântul lui Dumnezeu, ediția Donald Trump, numele lui alături de Matei și Luca”, a spus Obama. „Dacă l-ați vedea la Saturday Night Live, ați spune nu, merge prea departe… Este o nebunie”, a mai adăugat el.

Nu există dovezi că Trump „se gândește la altcineva în afară de el însuși”

Barack Obama a ținut un discurs de 45 de minute, iar în prima parte a acestuia a vorbit și despre problemele cu care s-a confruntat poporul american în ultimii ani, precum pandemia și dificultățile economice.

„Nu pot să înțeleg de ce cineva ar crede că Donald Trump va schimba lucrurile într-un mod care să fie bun pentru voi, Pennsylvania”, a precizat el. „Pentru că nu există absolut nicio dovadă că acest om se gândește la altcineva în afară de el însuși”.

Potrivit sondajelor, cursa pentru Casa Albă din acest an este extrem de strânsă.

Ulterior, el a făcut o referire la atacul din 6 ianuarie asupra Capitoliului: „Dacă lui Donald Trump nu-i pasă că o gloată l-ar putea ataca pe propriul său vicepreședinte, credeți că îi pasă de voi?”, a întrebat fostul președinte.

Obama l-a acuzat pe Trump că a „inventat povești”

În continuare, Obama a întrebat chicotind și dacă Trump „a schimbat vreodată un cauciuc în viața lui”, adăugând că încearcă să și-l imagineze.

Fostul președinte a amintit și de uraganele care au lovit recent țara, menționând că Asheville, Carolina de Nord, „unul dintre locurile mele preferate din țară”, a fost „devastat” de Helene.

Mai apoi, la un miting, Trump „pur și simplu a început să inventeze povești”, a precizat Obama, republicanul afirmând că ajutorul a fost retras din zonele republicane și că fondurile FEMA au mers în schimb la imigranții fără acte.

„Ideea de a încerca în mod intenționat să păcălești oamenii în momentele lor cele mai disperate și vulnerabile. Și mă întreb – când a devenit asta în regulă?”, a întrebat fostul președinte.

