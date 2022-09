Incidentul a avut loc duminică, atunci când bărbatul, supranumit Hu, lucra alături de un coleg de-al său în Hailin, provincia Heilongjiang.

Colegul a reușit să sară în siguranță din balon, însă Hu a ratat ocazia și a rămas acolo.

El a fost găsit marți, la 9 dimineața, ora locală, după ce i-a fost interceptat și urmărit semnalul de la telefon. Echipa de salvare era formată din peste 500 de oameni, polițiști locali și pompieri, care i-au găsit balonul blocat într-un copac, a transmis Global Times, miercuri.

A man in Heilongjiang, China, floated away because the rope was not fastened when he took a hydrogen balloon to pick a pine tower. Police are looking for, so far, hydrogen balloons and people have not been found pic.twitter.com/LnETSRct0L