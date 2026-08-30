Incendiul a fost anunţat duminică, în jurul orei 15:00, în localitatea Făureşti, unde focul a cuprins o locuinţă şi mai multe anexe gospodăreşti, potrivit news.ro.

Poliţiştii au constatat că un bărbat de 50 de ani a pus intenţionat focul, iar la sosirea echipajelor de intervenţie acesta s-a încuiat într-una dintre anexele gospodăreşti, refuzând să iasă, în timp ce casa ardea.

„Având în vedere pericolul în care acesta se afla, după ce pompierii au intervenit pentru limitarea incendiului şi au creat condiţiile necesare unei intervenţii în siguranţă, poliţiştii au spart una dintre ferestrele anexei şi au reuşit să îl extragă din interior, prevenind astfel producerea unor consecinţe grave asupra vieţii şi integrităţii acestuia. Bărbatul a fost preluat de personalul medical, urmând să fie transportat la o unitate medicală de psihiatrie pentru acordarea îngrijirilor de specialitate”, a transmis IPJ Vâlcea.

Un bărbat din Vâlcea şi-a dat foc la casă şi la magazii, s-a încuiat într-o anexă și a refuzat să iasă. Ce au făcut polițiștii și pompierii
Sursa foto: IPJ Vâlcea

Flăcările au distrus două anexe gospodăreşti cu suprafaţa de aproximativ 80 de metri pătraţi şi acoperişul locuinţei de aproximativ 70 de metri pătraţi.

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  • depreHUB (Asociația Happy Minds): 0800 0800 20 (TelVerde gratuit, suport psiho-emoțional pentru anxietate și depresie)
  • Alianța Română de Prevenție a Suicidului: 0800 801 200 (TelVerde gratuit de prevenție a suicidului și asistență în criză)
  • Telefonul Speranței: 116 123 (Linie gratuită de asistență emoțională)
  • Telefonul Copilului (pentru copii, adolescenți și părinți): 116 111
  • Urgențe Medicale: Apelați 112 în caz de pericol iminent sau criză acută de siguranță.
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