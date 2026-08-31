Condițiile stricte impuse de Kremlin pentru un summit între Putin, Trump și Zelenski

Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al președinției ruse, a declarat, potrivit agenției TASS, că ideea acestei reuniuni este vehiculată de mult timp în cercurile internaționale. Totuși, poziția lui Vladimir Putin rămâne neschimbată: o întâlnire la acest nivel este justificată doar pentru a consemna înțelegeri finale.

„Aceste acorduri nu reprezintă deloc o tranzacție primitivă, ci un proces de soluționare foarte complex, care constă dintr-o mulțime de detalii”, a explicat oficialul de la Moscova. El a subliniat că președinții nu ar trebui să se întâlnească pentru a negocia de la zero, ci doar pentru a finaliza eforturile prealabile. În limbaj diplomatic, declarația sugerează clar că liderul rus respinge oferta Washingtonului de a folosi summitul ca platformă inițială de negociere, citează News.ro.

Acuzațiile oficiale ale Rusiei la adresa Ucrainei privind blocarea negocierilor de pace

În același timp, reprezentantul Kremlinului a direcționat rapid responsabilitatea blocajului diplomatic către partea ucraineană. Peskov a acuzat direct administrația de la Kiev că nu dorește să se implice într-un proces real și concret de soluționare a conflictului, subliniind astfel tensiunile majore care continuă să împiedice orice progres diplomatic substanțial între cele două state vecine.

Culisele vizitei directorului CIA la Moscova pentru discuții cu spionajul rusesc

Precizările Kremlinului vin după ce portalul Axios a informat, citând surse bine plasate, că directorul CIA, John Ratcliffe, ar fi propus organizarea acestui summit trilateral Rusia-SUA-Ucraina în timpul vizitei sale la Moscova din 25 august. Deși Peskov a minimizat substratul politic al prezenței americane, afirmând că vizita a vizat exclusiv contactele dintre serviciile secrete, Serghei Narîșkin, șeful Serviciului de Informații Externe al Rusiei (SVR), a confirmat oficial că a purtat discuții aprofundate cu omologul său american pe durata acestei deplasări.