Atac cu dronă la o bază RAF din Cipru

Autoritățile britanice au precizat că nu au existat victime, iar baza a răspuns pentru a se apăra. RAF Akrotiri, din Cipru este situată la circa 965 km de Iran.

Ministerul Apărării de la Londra a transmis că forțele armate au intervenit în jurul orei 22.00 GMT (miezul nopții, ora locală), după ce baza a fost vizată de o dronă.

„Protecția forțelor noastre în regiune este la cel mai înalt nivel, iar baza a răspuns pentru a apăra poporul nostru”, a declarat Ministerul Apărării.

Un purtător de cuvânt al guvernului cipriot a afirmat că incidentul „a implicat o dronă fără pilot, care a provocat pagube limitate”, potrivit Reuters.

Ulterior, Administrația Bazelor Suverane a anunțat „dispersarea temporară a personalului neesențial” de la stația RAF Akrotiri. Măsura se aplică doar bazei militare, iar locuitorii din satul apropiat nu trebuie să evacueze zona.

„Toate celelalte locații, locuri de muncă, afaceri și facilități vor rămâne deschise ca de obicei și nu există restricții în vigoare”, se arată în comunicat.

Decizia lui Keir Starmer privind bazele britanice

Incidentul vine în contextul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu. Premierul britanic Keir Starmer a confirmat că Marea Britanie a acceptat solicitarea SUA de a utiliza baze militare britanice pentru atacuri „defensive” asupra unor situri de rachete iraniene.

Într-o declarație oficială, Starmer a explicat: „Nu ne alăturăm acestor atacuri, dar vom continua acțiunile noastre defensive în regiune”.

El a subliniat că decizia are la bază „autoapărarea colectivă” a aliaților și protejarea cetățenilor britanici.

„Nu am fost implicați în atacurile inițiale asupra Iranului și nu ne vom alătura acțiunilor ofensive acum”, a spus premierul britanic.

Premierul a avertizat însă că situația este extrem de periculoasă: „Avem cel puțin 200.000 de cetățeni britanici în regiune – rezidenți, familii în vacanță și persoane aflate în tranzit”.

Baze britanice care ar putea fi folosite de SUA

Potrivit informațiilor apărute în presa britanică, SUA ar putea utiliza RAF Fairford din Gloucestershire și Diego Garcia din Oceanul Indian pentru misiuni care vizează lansatoare sau depozite de rachete iraniene.

Keir Starmer a explicat că a aprobat folosirea de către SUA a bazelor aeriene britanice „pentru a împiedica Iranul să lanseze rachete în regiune, să ucidă civili nevinovați, să pună în pericol vieți britanice și să lovească țări care nu au fost implicate”.

„În ultimele două zile, Iranul a lansat atacuri susținute în regiune împotriva țărilor care nu l-au atacat. Au lovit aeroporturile și hotelurile unde sunt cazați cetățeni britanici. Aceasta este în mod clar o situație periculoasă”, a spus Keir Starmer.

De asemenea, un avion de luptă britanic care opera în Qatar a doborât duminică o dronă iraniană în timpul unei „patrule aeriene defensive”, potrivit Ministerului Apărării.

Escaladarea tensiunilor vine după ce Israelul și SUA au lansat atacuri asupra unor ținte din Iran.

Printre cei uciși se afla și liderul suprem iranian, Ali Khamenei.

Iranul a răspuns cu atacuri cu rachete balistice și drone asupra unor active și aliați ai SUA din regiune.

„Ieri, Iranul a atacat o bază militară din Bahrain, ratând la limită personalul britanic. Moartea liderului suprem nu va împiedica Iranul să lanseze aceste atacuri”, a adăugat Keir Starmer

Premierul britanic a acuzat Teheranul că urmează „o strategie a pământului pârjolit” și a avertizat că abordarea devine „și mai nesăbuită – și mai periculoasă pentru civili”.

„Vom aduce, de asemenea, experți din Ucraina împreună cu propriii noștri experți pentru a ajuta partenerii din Golf să doboare dronele iraniene care îi atacă. Vreau să fiu foarte clar: ne amintim cu toții greșelile Irakului. Și am învățat aceste lecții”.

Situația rămâne tensionată, iar măsurile de securitate în bazele britanice din regiune sunt la cel mai înalt nivel.

