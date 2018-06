Bijuterii din PET-uri este ideea care a câștigat concursul de start-up iXperiment și a fost adusă la viață de trei eleve în clasa a XI-a la Liceul ”Avram Iancu” din Cluj-Napoca

”Împreună cu colegele mele de clasă Antonia Andraşoni şi Raluca Dragonici am format echipa Kaarma şi am pus bazele unei afaceri prin care ne-am propus să transformăm PET-urile care poluează râurile în accesorii vestimentare din plastic, cum sunt brăţările, cercei şi lănţişoarele. Ideea a avut-o Raluca după care am dezvoltat, împreună, acest proiect de antreprenoriat, care a câştigat concursul organizat de iXperiment, primul accelerator de start-up-uri creat pentru elevii de liceu din România. Ne-am dat seama că ecosistemul din ţara noastră are mult de suferit din cauza poluării, mai ales din cauza PET-urilor care plutesc pe râurile de la noi şi se adună pe maluri, astfel că ne-am gândit la o soluţie. Vom înfiinţa şi un magazin online în care să ne vindem produsele care vor fi create de noi”, a spus Astrid Frâncu, una din inițiatoarea proiectului, pentru Mediafax.

Fetele vor să-și înființeze o firmă și să se dezvolte printr-o campanie de strângere de fonduri. Cu banii câștigați vor să cumpere o imprimantă 3D.

”Nu am făcut acest proiect pentru a câştiga bani, ci vrem să încurajăm oamenii să recicleze şi să protejăm mediul cât de mult putem”, a explicat eleva. Cele trei adolescente din Cluj-Napoca fac antreprenoriat după cursurile şcolare şi vor să continue afacerea şi după ce vor deveni studente.