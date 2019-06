„E o problemă dacă Eugen Teodorovici intră în această competiție și nu o câștigă, e o problemă vizavi de candidatura sa la prezidențiale, evident”, a afirmat Gabriel Zetea, înaintea participării la CEx al PSD de vineri.

Întrebat pe cine va vota între Eugen Teodorovici și Daniel Suciu, Gabriel Zetea a dat ded înţeles că unele candidaturi vor fi retrase.

„Haideți să vedem că aceste candidaturi rămân valabile până mâine (sâmbătă – n.r.). Eu cred că vor mai fi unii, alții care își vor anunța susținerea pentru un alt candidat sau retragerea candidaturii. Așadar, haideți să așteptăm. Ceea ce sunt sigur este că doamna Dăncilă nu își va retrage această candidatură”.

Teodorovici a răspuns pe un ton ironic, afirmațiilor vicepreședintelui PSD Gabriel Zetea.

Despre faptul ca Zetea a zis ca nu ar trebui ca Teodorovici si Suciu sa puna partidul in situatia delicata sa aleaga intre doi ministri si ca pot aparea retrageri din cursa: `De ce să fie delicata? Delicate toate sunt in viată. (..) Vom discuta in CEX. Opinia mea o spun dupa. Sunt dispus sa fac orice in viată”, a spus Teodorovici.

Vicepremierul Daniel Suciu, ministru al Dezvoltării, a declarat, la sosirea la şedinţă, că nu se va retrage din cursa pentru funcţia de preşedinte executiv al partidului.



„Iau în calcul să vorbesc şi cu Eugen Teodorovici. În schimb, eu mi-am depus candidatura de trei zile şi astăzi, acum, când discut cu dumneavoastră, merg până la capăt”, a spus Suciu la sediul PSD.



Întrebat dacă cel care nu câştigă ar trebui să îşi dea demisia din Guvern, el a afirmat: „Nu are nicio legătură şi atributul unor modificări în Guvern îi aparţine premierului”.

