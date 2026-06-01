După această partidă, România va disputa primul meci de acasă din mandatul lui Gică Hagi, cu Ţara Galilor, sâmbătă, de la ora 20.45, pe stadionul Steaua. Această partidă va fi ultima din acest an pe care o va transmite Prima TV. Apoi, din această toamnă, Antena transmite în exclusivitate toate meciurile naționalei din grupa Nations League, cu Polonia, Bosnia și Suedia.

Georgia – România se vede în direct marți, 2 iunie 2026, de la ora 20.00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

„Georgia este o echipă foarte bună cu mingea, noi trebuie să fim foarte agresivi, să ne apărăm foarte bine și să avem mingea mai mult decât ei. Au un fotbal foarte bun, vertical și bun cu mingea. Noi trebuie să îi punem în criză de spațiu și timp. Trebuie să stăm foarte bine mental.

Nu o să mă plâng că lipsesc fotbaliști. Și acum avem jucători accidentați. Trebuie să avem personalitate și să ne asumăm ce facem. Mie îmi place să câștig, asta voi transmite. Victoria unește, aduce încredere. Va exista presiune, dar trebuie să o ducem”, a spus Gică Hagi înaintea meciului Georgia – România.

Meciul amical începe la ora 20.00

După partida amicală, toate reacțiile sunt live la Antena 1 în cadrul emisiunii „Hai, România! În fiecare zi” prezentată de Dan Pavel și cu Gică Popescu invitat special.

