„Nu faceți drumeții dezbrăcați în Elveția!”

Lista include comportamente devenite celebre, cum ar fi ocuparea abuzivă a șezlongurilor sau mersul pe munte fără haine în regiunea elvețiană Appenzell.

Deși au trecut ani buni de când nudiștii creau agitație în masivul Alpstein, titlurile de primă pagină care au făcut înconjurul lumii nu au dispărut nici astăzi din memoria colectivă.

Noul ghid de călătorie lansat de Lonely Planet dedică acestui subiect chiar titlul său: „Dont Hike Naked in Switzerland” (Nu faceți drumeții dezbrăcați în Elveția).

Din anul 2009, drumețiile nud sunt interzise oficial în cantonul Appenzell Innerrhoden, iar ulterior, Curtea Federală a confirmat această măsură printr-o decizie de principiu împotriva adepților reconectării cu natura, fără haine. De atunci – cel puțin în mod oficial – nu au mai fost zăriți turiști dezbrăcați.

Un ghid de bune maniere

Deși este puțin probabil ca turiștii neavizați să creadă acum că în Elveția renunțarea la haine face parte din cultură la fel ca fondue sau cântatul din cornul alpilor, cei care călătoresc pot pica foarte ușor în diverse capcane culturale.

Exact pe acest aspect mizează cartea: un ghid de bune maniere și un manual de supraviețuire în călătorii pentru toți cei care vor să descopere alte țări, fără să iasă în evidență într-un mod neplăcut. Mai ales în epoca turismului excesiv, bunele maniere devin tot mai importante.

Fie că ești în avion, în tren, la hotel sau la piscină, a călători înseamnă astăzi, mai mult ca oricând, să ai respect față de alte culturi și față de ceilalți călători. Ca să te asiguri că nu bifezi o situație penibilă în vacanțe, iată câteva recomandări pentru călătorii lipsite de stres.

1.În avion: Spătarul scaunului nu este șezlong

Spațiul la clasa economică se micșorează pe zi ce trece, motiv pentru care considerația față de vecinul de scaun este vitală. Să-ți trântești spătarul la maximum în spate imediat după decolare e considerat o „crimă” de neiertat la bord.

Ba mai mult, să te înghesui pe culoar minute în șir după aterizare, oferindu-le celor de pe scaune o priveliște nedorită, e de un prost-gust desăvârșit. Nici testatul rezistenței scaunului din față cu genunchii sau vizionarea de clipuri la volum maxim, fără căști, nu sunt mai prejos – toate transformă instant zborul într-o călătorie spre iad.

2. În tren: Scaunul vecin nu este pentru valize

Indiferent dacă pleci la drum ca un autostopist cu un rucsac uriaș în spate sau ca un călător cu pretenții și valize de brand, regula e clară: scaunele nu sunt pentru bagaje. În trenurile ticsite, devine de-a dreptul nesimțit să lași geanta să troneze pe un loc liber în timp ce alții stau în picioare. Nici la capitolul mâncare lucrurile nu stau diferit: sandvișurile cu ou, care lasă în urmă un miros greu, sau fructele zemoase aduc rar zâmbete pe fețele celorlalți pasageri.

3. În metrou: ce să nu faci niciodată

Ce este considerat politicos într-o cultură poate fi de-a dreptul ofensator în alta. De pildă, în Japonia, dacă îi cedezi locul unui vârstnic fără ca acesta să ceară, s-ar putea să o ia ca pe o jignire – riști să îi transmiți că se vede cât este de slăbit din cauza vârstei.

De asemenea, cu cât spațiul devine mai strâmt, cu atât este mai nevoie de intimitate și decență: în celebrul metrou londonez, privitul direct în ochii celorlalți este, prin tradiție, un tabu.

4. În taxi: în față sau în spate?

Chiar și locul pe care îl alegi în mașină depinde de cultură. În Australia este considerat un gest de curtoazie și prietenie să te așezi în față, pe scaunul de lângă șofer.

În schimb, în Anglia sau în SUA, acest obicei pare de-a dreptul ciudat sau invaziv. O regulă de aur valabilă peste tot în lume: evitați taxiurile clandestine (pirat), în special în aeroporturi și în zonele turistice aglomerate.

5. La hotel: Vă rugăm, nu puneți totul în bagaj!

Sticlele mici de șampon? Sunt în regulă. Prosoapele, halatele de baie sau obiectele de decor? O idee extrem de proastă. Unele hoteluri folosesc deja cipuri integrate în textile pentru a preveni furturile. Iar în țări precum Japonia sau Nigeria, suvenirele luate ilegal din camera de hotel pot aduce probleme reale cu poliția.

6. La piscină: Rezervarea șezlongurilor este urâtă peste tot

Să arunci prosopul pe șezlong la ora șapte dimineața și apoi să dispari ore în șir? Un truc ieftin, din cauza căruia izbucnesc adevărate „războaie”, în special în Spania. Cei care primesc priviri tăioase pentru acest gest își merită pe deplin soarta.

7. Costumul de baie: Purtați-l cu respect!

Să stai topless este ceva obișnuit pe Riviera Franceză, însă în SUA până și un slip de baie tip Speedo poate fi considerat prea decupat. Cu cât o țară este mai religioasă, cu atât este nevoie de mai multe haine. Regula nu este valabilă doar în statele musulmane stricte, cum sunt Emiratele Arabe Unite, ci și în stațiunile europene, unde regulile au devenit mult mai aspre.

În centrul vechi din Dubrovnik sau în Barcelona riscați o amendă usturătoare dacă vă plimbați în bikini sau în șort de baie în afara plajei. De asemenea, aceeași etichetă se aplică și la hotel: să mergi la recepție sau în restaurant în costumul de baie ud este considerat, în multe locuri, o lipsă de respect.

8. Bacșișul: Nu este binevenit peste tot

În Statele Unite sau în anumite părți din America de Sud, bacșișul face practic parte din salariu. În schimb, în Japonia, un astfel de gest poate fi considerat stânjenitor sau chiar jignitor.

În țările scandinave, pe de altă parte, bacșișul nu prea face parte din obiceiurile locale. Regula de aur: informează-te din timp pentru a evita momentele penibile.

9. Drumețiile în pielea goală: interzise în Appenzell

În timp ce drumețiile nud sunt interzise în Elveția, pasionații de FKK (cultura corpului liber) își pot găsi satisfacția în Germania. În special în estul Germaniei, nudismul are o tradiție îndelungată. Din acest motiv, există trasee montane în regiunea Harz sau pe litoralul Mării Baltice unde drumeții în pielea goală nu sunt deloc o raritate.

10. Bunăstarea animalelor: fără selfie-uri pe elefanți

Plimbările pe elefanți, safariurile pe struți sau mângâiatul tigrilor – în spate se ascunde, de fapt, o suferință uriașă a animalelor. Atracțiile care implică animale sălbatice dresate nu ar trebui susținute sub nicio formă. De asemenea, chiar și în cazul tururilor călare pe cai sau măgari, merită să aruncați o privire atentă asupra modului în care sunt tratate și întreținute aceste animale.

11. Reguli la toaletă: nu trageți apa noaptea

În multe clădiri din Elveția, trasul apei la toaletă noaptea, după ora 22:00, este considerat o încălcare a regulamentului de ordine interioară. Pe de altă parte, în țări precum Grecia, Brazilia sau Egipt, hârtia igienică adesea nu trebuie să fie aruncată în vasul de toaletă, ci pusă în coșul de gunoi.

12. Atenție la semnele făcute cu mâna

Nu orice simbol este inofensiv la nivel mondial. De pildă, chiar și degetul mare ridicat (semnul „OK”) poate fi la fel de jignitor în Orientul Mijlociu precum este degetul mijlociu la noi.

Delicate sunt și celebrele „coarne rock n roll”. În Italia sau Spania, acesta este semnul pentru bărbatul încornorat, adică înșelat. Prin urmare, nu este tocmai gestul ideal pentru fotografiile de vacanță.

