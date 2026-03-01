IRGC nu mai are un sediu

„Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice din Iran (IRGC) a ucis peste 1.000 de americani în ultimii 47 de ani. Ieri, un atac american la scară largă a tăiat capul șarpelui. America are cea mai puternică armată de pe Pământ, iar IRGC nu mai are un sediu”, se arată în postarea care însoțește un videoclip ce arată o llovitură devastatoare asupra unei clădiri.

The Iranian Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) killed more than 1,000 Americans over the past 47 years. Yesterday, a large-scale U.S. strike cut off the head of the snake. America has the most powerful military on earth, and the IRGC no longer has a headquarters. pic.twitter.com/WdpN7JBECr — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 1, 2026

Ce este IRGC și cum a început?

Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC), aripa de elită a armatei iraniene, a susținut regimul iranian timp de decenii. Are sarcina atât de a combate inamicii din străinătate, cât și de a înăbuși protestele interne.

IRGC există pentru a „proteja” teocrația. După ce ultimul monarh al Iranului a fost detronat în 1979, diverse grupuri paramilitare care au contribuit la grăbirea căderii sale s-au unit în IRGC. Acesta a rezistat încercărilor inițiale de a fi încorporat în armata Iranului și și-a consolidat puterea în timpul desfășurării sale în războiul Iran-Irak din anii 80.

Astăzi, este cea mai puternică ramură a armatei iraniene, independentă de armata regulată. Cuprinzând între 150.000 și 190.000 de soldați, are o armată, o marină, o forță aeriană și o aripă de informații și s-a integrat, de asemenea, în economia civilă a Iranului.

Ce este Forța Quds?

Forța Quds este o unitate expediționară formată din cei mai buni luptători ai IRGC. Inițial, a fost însărcinată cu operațiuni externe, începând cu Hezbollah în Liban. De atunci, forța a sprijinit mai mulți actori nestatali din Orientul Mijlociu, de la Hamas în Gaza la Houthi în Yemen și chiar talibanii în Afganistan în anii 90.

A doua zi a conflictului deschis dintre axa SUA-Israel și Republica Islamică

În a doua zi a conflictului deschis dintre axa SUA-Israel și Republica Islamică, Iranul se confruntă cu un vid de putere fără precedent după uciderea Liderului Suprem, Ali Khamenei. Într-o mișcare de urgență menită să prevină colapsul regimului, Alireza Arafi a fost desemnat să preia temporar atribuțiile de conducere până când Adunarea Experților va reuși să aleagă un succesor permanent.

Donald Trump a vorbit duminică, din Mar-a-Lago, despre primele victime americane ale războiului cu Iranul. Trei militari au murit în lupte, iar președintele american a anunțat o posibilă durată de patru săptămâni a conflictului.

Trei soldați americani au fost uciși și alți cinci grav răniți în cadrul operațiunii împotriva Iranului, a anunțat duminică Comandamentul militar american pentru Orientul Mijlociu (Centcom), acestea fiind primele victime americane cunoscute ale conflictului, relatează AFP.

Postul american de televiziune NBC relatează că cei trei soldați americani care au murit până acum în campania militară a administrației Trump împotriva Iranului erau staționați în Kuweit.



















