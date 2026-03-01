Live text
Acum 31 minute
48 de „lideri” iranieni au fost uciși în atacul SUA, spune Trump
Acum 25 minute
Racheta iraniană a ucis oameni chiar într-un adăpost antiaerian lângă Ierusalim
Acum 47 minute
Pentagonul recunoaște primele victime militare în operațiunea contra Iranului
Acum 53 minute
Un atac iranian provoacă un incendiu la o bază care găzduiește forțe franceze
Acum 59 minute
Vizita lui Ali Khamenei la București, în 1989, unul dintre ultimele demersuri diplomatice ale regimului Ceaușescu
Acum o ora
Riadul a interceptat rachete care îi vizau aeroportul și o bază militară americană
Acum o ora
Un petrolier se „scufundă” în Strâmtoarea Ormuz
Acum o ora
Cel puțin 9 morți după ce o rachetă iraniană a lovit Israelul
Acum 2 ore
Gardienii Revoluției se laudă că au lovit portavionul Abraham Lincoln / SUA neagă
Acum 2 ore
Cine i-a luat temporar locul lui Ali Khamenei, până când Adunarea Experților din Iran va alege un nou lider

Schimbarea de gardă are loc sub amenințarea continuă a atacurilor aeriene, în timp ce comunitatea internațională urmărește cu sufletul la gură dacă noua conducere de la Teheran va alege calea escaladării totale sau a negocierilor de supraviețuire.

17:33 - Acum 31 minute
01-03-2026

48 de „lideri” iranieni au fost uciși în atacul SUA, spune Trump

Trump a declarat duminică la Fox News că 48 de „lideri” iranieni au fost uciși în atacul american.

„Nimeni nu poate crede succesul pe care îl avem, 48 de lideri au dispărut dintr-o singură lovitură. Și lucrurile avansează rapid”, a declarat Trump într-un interviu acordat Fox News.

17:39 - Acum 25 minute
01-03-2026

Racheta iraniană a ucis oameni chiar într-un adăpost antiaerian lângă Ierusalim

Racheta iraniană care a lovit orașul Beit Shemesh, lângă Ierusalim, a ucis oameni care se aflau într-un adăpost antiaerian, a declarat poliția israeliană.

Comandantul Avshalom Peled a spus că adăpostul a fost lovit direct când racheta a aterizat duminică după-amiază. Meir Barel, purtătorul de cuvânt al serviciului de intervenție în caz de urgență Zaka, a spus că adăpostul s-a prăbușit în urma impactului. Declarații anterioare au descris locul atacului ca fiind o clădire rezidențială.

Potrivit CNN, adăpostul se afla sub o sinagogă dintr-o zonă rezidențială, unde oamenii se refugiaseră pentru a se proteja de atac. Numărul persoanelor ucise în atac ar putea crește pe măsură ce echipele de salvare sapă prin dărâmături în căutarea altor persoane.

17:17 - Acum 47 minute
01-03-2026

Pentagonul recunoaște primele victime militare în operațiunea contra Iranului

Trei soldați americani au fost uciși și alți cinci grav răniți în cadrul operațiunii împotriva Iranului, a anunțat duminică comandamentul militar american pentru Orientul Mijlociu (Centcom), primele victime americane cunoscute ale conflictului. Centcom nu a dezvăluit în comunicatul său detalii despre locația sau identitatea soldaților, potrivit AFP.

„Situația este în continuă schimbare, așa că, din respect pentru familii, vom reține orice informații suplimentare, inclusiv identitatea soldaților căzuți la datorie, până la 24 de ore după ce rudele au fost informate”, adaugă comandamentul american.
Mai mulți alți soldați au suferit răni „ușoare” din cauza șrapnelelor și a comoțiilor cerebrale, dar sunt în curs de refacere, a precizat Centcom.

Donald Trump a avertizat sâmbătă că sunt de așteptat victime în rândul forțelor armate americane. „Eroi americani curajoși ar putea să-și piardă viața și am putea avea pierderi. Acest lucru se întâmplă adesea în război, dar nu facem acest lucru pentru prezent. Facem acest lucru pentru viitor. Și este o misiune nobilă”, a declarat președintele american.

17:11 - Acum 53 minute
01-03-2026

Un atac iranian provoacă un incendiu la o bază care găzduiește forțe franceze

Un atac cu drone iraniene asupra unei baze navale din Abu Dhabi care găzduiește forțe franceze a provocat un incendiu fără victime, a declarat duminică Ministerul Apărării din Emiratele Arabe Unite, în timp ce Iranul lovea țările din Golf pentru a doua zi consecutivă, potrivit AFP.

Salvele de drone și rachete iraniene sunt lansate ca represalii la atacurile americane și israeliene împotriva Republicii Islamice, care l-au ucis sâmbătă pe liderul suprem Ali Khamenei.

„Echipe specializate au intervenit astăzi în urma unui incident rezultat în urma unui atac cu două drone iraniene asupra unui depozit al bazei navale Al Salam, din Abu Dhabi”, a declarat ministerul. „Atacul a provocat un incendiu în două containere cu diverse materiale, dar nu au existat victime”, a precizat acesta.

17:05 - Acum 59 minute
01-03-2026

Vizita lui Ali Khamenei la București, în 1989, unul dintre ultimele demersuri diplomatice ale regimului Ceaușescu

Anul 1989 a legat strâns destinele lui Nicolae Ceaușescu și Ali Khamenei, ale căror regimuri se confruntau cu o izolare tot mai accentuată pe scena globală. Cooperarea celor doi s-a concretizat prin două vizite oficiale. Citește materialul integral pe Libertatea.ro.

Război SUA și Israel vs Iran: Trei soldați americani au fost uciși / 48 de „lideri” iranieni, eliminați / O rachetă a lovit centrul Israelului. Mai mulți morți
Ali Khamenei, însoțit de oficiali iranieni, vizitează metroul din București, februarie 1989 – explicație Foto: Facebook / Radu Gârmacea
16:58 - Acum o ora
01-03-2026

Riadul a interceptat rachete care îi vizau aeroportul și o bază militară americană

Arabia Saudită a interceptat duminică rachete iraniene care vizau aeroportul internațional din Riad și baza aeriană Prince Sultan, care găzduiește militari americani, a declarat pentru AFP o sursă din Golf familiarizată cu dosarul.

„Apărarea aeriană a interceptat cu succes rachete iraniene în apropierea aeroportului din Riad și a bazei aeriene Prince Sultan duminică după-amiază”, a declarat sursa, care a solicitat să rămână anonimă din cauza sensibilității dosarului, adăugând că această interceptare nu a perturbat navigația și nu a cauzat pierderi umane sau materiale.

16:52 - Acum o ora
01-03-2026

Un petrolier se „scufundă” în Strâmtoarea Ormuz

Un petrolier este pe cale să se „scufunde” după ce a fost lovit în timp ce traversa „ilegal” Strâmtoarea Ormuz, duminică, în a doua zi de atacuri americano-israeliene în Iran, care au antrenat represalii iraniene în întregul Orient Mijlociu, anunţă duminică televiziunea de stat iraniană, relatează AFP.

16:36 - Acum o ora
01-03-2026

Cel puțin 9 morți după ce o rachetă iraniană a lovit Israelul

Sunt cel puțin 9 morți și zeci de răniți după ce o rachetă iraniană a lovit, duminică, Israelul. Toți cei uciși se aflau într-un adăpost antiaerian. Armata israeliană investighează acum de ce a eșuat interceptarea. Bilanțul deceselor în urma impactului rachetei balistice iraniene din Beit Shemesh a crescut la 9, după ce echipajele de prim ajutor au anunțat că au extras încă un trup neînsuflețit de sub dărâmături, relatează The Times of Israel.

O rachetă balistică lansată din Iran a lovit Beit Shemesh. F
O rachetă balistică lansată din Iran a lovit Beit Shemesh. Foto: The Times of Israel.
16:33 - Acum 2 ore
01-03-2026

Gardienii Revoluției se laudă că au lovit portavionul Abraham Lincoln / SUA neagă

Gardienii Revoluției iraniene au declarat duminică că au lovit portavionul american USS Abraham Lincoln în Golful Persic, după ce atacurile americane și israeliene l-au ucis pe liderul suprem al țării.

„Portavionul american Abraham Lincoln a fost lovit de patru rachete balistice”, au afirmat Gărzile într-un comunicat difuzat de mass-media locală, avertizând că „pământul și marea vor deveni din ce în ce mai mult cimitirul agresorilor teroriști”, potrivit AFP.

SUA contrazice informația și spune că portavionul nu a fost lovit de nicio rachetă.

Reamintim că tot Gardienii Revoluției s-au lăudat ieri că au lovit puternic mai multe baze militare americane din Bahrain, Kuweit, Qatar și EAU, dar informațiile nu s-au confirmat.

16:10 - Acum 2 ore
01-03-2026

Cine i-a luat temporar locul lui Ali Khamenei, până când Adunarea Experților din Iran va alege un nou lider

Alireza Arafi i-a luat temporar locul lui Ali Khamenei până când Adunarea Experților va alege un nou lider
Alireza Arafi i-a luat temporar locul lui Ali Khamenei până când Adunarea Experților va alege un nou lider. Foto: Profimedia

Alireza Arafi a fost numit duminică, 1 martie, membru jurist al Consiliului de conducere al Iranului, un organism însărcinat cu îndeplinirea rolului de lider suprem până când Adunarea Experților va alege un nou lider, a relatat agenția de știri ISNA, preluată de Reuters.

Horoscop 2-8 martie 2026. Racii răsuflă liniștiți, Leii sunt la un pas de succes
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Mesajul președintelui Nicușor Dan după ce Israelul și SUA au atacat Iranul: „România este în deplină siguranță”
Știri România 16:18
Mesajul președintelui Nicușor Dan după ce Israelul și SUA au atacat Iranul: „România este în deplină siguranță”
Românii au cumpărat medicamente de 7,5 miliarde de euro în 2025, dar consumul a scăzut
Știri România 16:04
Românii au cumpărat medicamente de 7,5 miliarde de euro în 2025, dar consumul a scăzut
„Survivor România”, 1 martie 2026. Săptămâna se încheie într-o manieră neașteptată pentru Faimoși și Războinici
Stiri Mondene 17:00
„Survivor România”, 1 martie 2026. Săptămâna se încheie într-o manieră neașteptată pentru Faimoși și Războinici
Un nou mesaj transmis de Horia Brenciu, după ce el și familia au rămas blocați în Kuala Lumpur. „Nu postez poze care să ateste stresul meu”
Stiri Mondene 16:00
Un nou mesaj transmis de Horia Brenciu, după ce el și familia au rămas blocați în Kuala Lumpur. „Nu postez poze care să ateste stresul meu”
Buget mai mare pentru Erasmus+
Advertorial
Buget mai mare pentru Erasmus+
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Vizita lui Ali Khamenei la București, în 1989, unul dintre ultimele demersuri diplomatice ale regimului Ceaușescu
Politică 16:55
Vizita lui Ali Khamenei la București, în 1989, unul dintre ultimele demersuri diplomatice ale regimului Ceaușescu
Primul mesaj după asasinarea lui Ali Khamenei venit din Guvernul României. Nicușor Dan nu a transmis nimic după ce Israelul și SUA au atacat Iranul
Politică 07:52
Primul mesaj după asasinarea lui Ali Khamenei venit din Guvernul României. Nicușor Dan nu a transmis nimic după ce Israelul și SUA au atacat Iranul
