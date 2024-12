Bucureștenii sunt nemulțumiți de prețurile uriașe

O bucureșteancă a împărtășit recent experiența sa de la West Side Christmas Market pe un grup de Facebook. Ea a descris prețurile ca fiind exagerate, menționând că a plătit 83 de lei pentru o porție mică de mâncare tradițională.

„Ieri, am luat câteva bucățele de pomana porcului cu garnitură de fasole tradițională. Fasolea, exact o lingură, măsurat, nimic în plus. Cu totul 83 de lei. Am zis ok, asta e! Înghiți prețul, dar măcar porțiile să fie pe măsură! Nu sunt. Japcă!”, a relatat femeia într-o postare pe Facebook.

Prețuri surprinzătoare la produse simple

În ziua următoare, aceeași vizitatoare a fost șocată de prețul gogonelelor murate. Patru bucăți costau 78 de lei, cu un preț de 10 lei per 100 de grame.

„Azi, fiind din nou în târg seara, am poftit la niște gogonele murate. Prețul, țineți-vă bine, am pus și poză: 78 de lei, 4 gogonele murate! Patru gogonele! Așa ceva n-am pomenit în viața mea!”, a adăugat ea.

Explicații și reacții

Întrebați despre motivul prețurilor ridicate, vânzătorii au invocat costurile mari ale chiriei în târg. În ciuda nemulțumirilor legate de prețuri, femeia a apreciat atmosfera plăcută a târgului.

Recomandări Cazul „Nordis” de Alba: 211 oameni, lăsați fără 12 milioane de euro: „A fost momentul în care mi-am dat seama că am fost înșelat”

„Merită să te plimbi, atmosfera este frumoasă, un vin fiert, plimbare dar… cam atât!”, a concluzionat ea.

Postarea a generat numeroase reacții similare din partea altor bucureșteni, mulți exprimându-și uimirea față de prețurile practicate la West Side Christmas Market, târgul de Crăciun din Drumul Taberei.

În ciuda acestor critici, târgurile de Crăciun rămân o atracție majoră pentru locuitorii Capitalei și turiști, oferind o experiență festivă unică în sezonul de iarnă.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News