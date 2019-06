„Am tăcut o perioadă, nu pentru că ar fi putut să îmi impună cineva ci pentru ca am voit să observ șacalii care doresc să se înfrupte din acest partid , urmărind ca de obicei numai interese de grup sau interese personale și nu interesul partidului meu”, a scris Rădulescu, în mesajul postat pe pagina de Facebook.

El le reproşează colegilor că au încercat să facă din Liviu Dragnea singurul vinovat pentru scorul obținut la alegerile europarlamentare şi apoi s-au repezit să ocupe funcții iîn partid.

„Unde erați când se luau decizii in CEx ? Nu erați voi cei mai buni oratori susținători ai deciziilor , că doar eram acolo ( chiar dacă nu eram membru CEx ) și v-am văzut pe fiecare, sau atunci era bine pentru ca interesele voastre personale erau satisfăcute ? Pai tu Oprișane, nu erai ? Tu Zetea , care acum ai devenit un mare critic al modificărilor codurilor penale și ale legilor justiției nu erai tu oratorul principal care susțineai tot in CEx ? Tu obraznicule de Negoiţă, îți amintești cum la unul din CEx-uri spuneai cât de mult îl îndrăgești tu pe Dragnea, când Mutu ironic a spus ca dacă tu il îndrăgești el il adoră?”, a spus Rădulescu.

El mai spune că cei care înainte erau alături de Dragnea, acum s-au împărțit din nou pe găști și vor să ia câte o bucată.

„Dar dacă dam noi înregistrări cu discursurile voastre din CEx să vadă membrii de partid cum susțineați voi totul ? Toţi sunteți vinovați , și trebuia să faceți un singur lucru, să va dați toti demisiile, să dizolvați CEx -ul și să fie aleși numai oameni noi care să conducă acest partid”, mai spune Rădulescu.

Deputatul mai afirmă că este esențial ca pentru funcțiile de președinte executiv și secretar general să nu se accepte înscrierea unor președinți de organizatii sau membrii ai unor organizatii care au pierdut lamentabil alegerile .

„Cât tupeu și nerușinare poți să ai să ieșiți public sa vorbiti sau sa doriți funcții , tocmai voi care ati pierdut ? Sunteți oameni in partid care v-ati atacat permanent toti președinții de partid și acum vreți funcții , sunteți oameni in partid care ati fost puși de Liviu Dragnea, vicepremieri , miniștrii , primari , președinți de organizatii ( și care mulți dintre voi nu meritați nici președinți de scara de bloc sa fiți ) și care v-ati dezis de el deși toti ati fost ” oamenii lui Dragnea ” , sunteți președinți de organizatii care ati pierdut alegerile și aveți in continuare vicepremieri , miniștrii ( unii câte doi) iar organizațiile județene care au tras și au câștigat nu au un ministru , și vreți cu nerușinare sa cereți funcții , in loc sa plecați capul și sa va retrageți o perioadă”, a menţionat Rădulescu.

Deputatul anunţă că merge, la Congres, cu „echipa formată din oamenii : Viorica Dancilă , Eugen Teodorovici , Codrin Stefanescu , Serban Nicolae , Olguța Vasilescu , Florin Iordache , Eugen Nicolicea , Ionel Arsene , Dorel Caprar , Mihai Fifor , și toti cei care vor sa pună umărul sa câștigam alegerile prezidențiale”.

