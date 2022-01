În cele ce urmează îți vom spune care sunt toate categoriile de permis de conducere, pentru ce tip de vehicule este fiecare și de la ce vârstă poți dobândi permisul în fiecare dintre situații.

Ce este permisul de conducere și care sunt categoriile auto

Permisul de conducere sau permisul auto reprezintă o autorizație administrativă necesară pentru a putea conduce un autovehicul motorizat pe drumurile publice din România.

Permisul auto se eliberează începând de la vârsta minimă indicată pentru fiecare categorie existentă. Prin „autovehicul” se înțelege orice vehicul echipat cu un motor de propulsie care circulă prin mijloace proprii, cu excepția vehiculelor care se deplasează pe șine (tramvaie).

Candidații care doresc să obțină permisul de conducere trebuie să ateste faptul că au urmat cursuri specializate de pregătire teoretică și practică în cadrul unor unități autorizate în prezența și sub supravegherea directă a unui instructor auto autorizat.

La şcolile de şoferi sunt oferite cursuri pentru toate categoriile de permis existente, şi anume AM, A1, A2, A, B, B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE.

Ce tip de vehicule se poate conduce în funcție de categoria auto

La categoria A sunt incluse toate tipurile de motociclete, cu sau fără ataş, precum şi toate triciclurile al căror motor depăşeşte 15 kW. La categoria A2 sunt incluse motocicletele de până la 35 kW.

Obţinerea unui permis de conducere categoria B dă dreptul persoanei în cauză să conducă un autovehicul cu cel mult 8+1 locuri şi cu o masă de cel mult 3.500 kg.

Cei care au subcategoria de permis B1 pot conduce cvadriciclurile care nu depăşesc masa de 400 kg, iar cu tot cu încărcătură nu depăşesc 550 kg. În această greutate nu sunt incluse bateriile vehiculelor electrice.

Persoanele care dețin un permis de conducere categoria C au dreptul legal de a conduce un autovehicul cu cel mult 8+1 locuri şi o masă de cel mult 3.500 kg şi/sau un ansamblu format dintr-un vehicul trăgător din categoria C şi o remorcă cu masă totală mai mică de 750 kg.

În ceea ce îi privește, conducătorii auto care deţin categoria de permis C1 pot conduce autovehicule a căror masă totală maximă autorizată este de peste 3.500 kg, dar care nu depășește niciodată 7.500 kg. Totodată, acestea pot avea o remorcă, însă masa nu trebuie să depăşească 750 kg.

În sfârșit, cei cu permis categoria D pot conduce autovehicule destinate transportului de persoane în vehicule dedicate acestui tip de activitate cu mai multe de 8 locuri plus şofer. De asemenea, această categorie auto priveşte un ansamblu de vehicule format din vehicul trăgător din categoria D şi o remorcă cu masa sub sau egală cu 750 kg.

Vezi și care sunt actele necesare pentru permis auto

Care este vârsta minimă la care poți lua permisul de conducere

Pentru obţinerea permisului de conducere, vârsta persoanei în cauză este una dintre condiţiile impuse de legislația auto în vigoare, și anume Ordonanța de Urgență nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice – Codul Rutier, cu completările și modificările ulterioare.

Este valabil indiferent de categoria auto pentru care se doreşte carnetul de şofer.

Conducătorii auto au dreptul să conducă un anumit tip de autovehicul corespunzător uneia dintre categoriile existente, cu condiția să aibă cel puțin 18 ani.

Excepție fac persoanele care conduc un mopede, motociclete ușoare (scutere) și cvdricicluri, în acest caz vârsta minimă fiind de 16 ani împliniți.

Iată care este vârsta minimă pe fiecare dintre categorii:

Minimum 16 ani pentru categoriile AM, A1 şi B1;

Minimum 18 ani pentru categoriile A2, B, BE, C1, C1E şi Tr;

Minimum 20 ani şi o experienţă de cel puţin 2 ani de conducere a motocicletelor din categoria de permis A2 sau cel puţin 24 de ani pentru motocicletele din categoria A;

Minimum 21 de ani pentru categoriile C, CE, D1 şi D1E, precum şi pentru triciclurile cu motor cu puterea de peste 15 kW;

Minimum 24 de ani pentru categoriile D, DE, Tb și Tv.

