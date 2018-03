Ce este proiectul GROWTH, lansat pe Dragnea la Congresul PSD. Acesta a anunțat o foaie de parcurs pentru ceea ce trebuie să facă statul pentru un cetățean, de la naștere și până la finalul vietii. Președintele PSD spune că inițiativa sa urmărește să crească nivelul de trai al celor care muncesc și trăiesc în România și un astfel de proiect nu mai există nicăieri în lume.

”Proiectul GROWTH. Creștem România Re-unită. Pe lângă creșterea veniturilor, vizează viața celor care muncesc, facilități pentru deplasarea la locul de muncă, deduceri pentru asigurări, pentru creșterea copiilor. Grădinițe cu program prelungit, after school pentru toate școlile din România, autobuze pentru transportul elevilor în toată țara, și în mediul urban. Un sistem de transport public al elevilor. Va fi legiferat și finanțat. Un pachet special de măsuri de sprijin pentru tinerii români care să-i ajute să-și îndeplinească : un loc de muncă , o locuință doar a lui, să-și întemeieze o familie și să-și crească copii sănătoși, veseli și frumoși”, a spus Dragnea, în discursul său.

Liderul PSD a mai spus că în proiect mai sunt prevăzute zile libere pentru consultații medicale ale copiilor, dar și alternative pentru orarul ghișeelor.

”O reducere drastică a birocrației. Asigurarea unui concediu decent pentru fiecare salariat din România. Acest proiect îl gândesc de mult – ce trebuie să facă statul român pentru fiecare cetățean din această țară, de când se naște și până la sfârșitul vieții. Acest proiect nu mai există nicăieri în lume. Va fi lansat în curând și dat în lucru”, a spus Liviu Dragnea.

Liderul PSD a mai spus că proiectul de țară este ca adevărul – îl găsești acolo unde nu te aștepți. ”Un program de dezvoltare mai presus de lupta politică și de interesul celor care guvernează”, a mai afirmat el în fața delegaților de la Congres.

Dragnea, despre discursul său de la Congres: Nu a fost unul de prezidențiabil. PSD nu îşi va desemna în această perioadă vreun candidat la preşedinţie. Este timp!

Preşedintele PSD a ținut să precizeze că discursul său de la Congresul extraordinar al partidului nu are nicio legătură cu o eventuală candidatură a sa la preşedinţie, pentru că, deocamdată, PSD nu îşi va desemna un astfel de candidat.

Întrebat dacă este adevărat că discursul său a fost unul de viitor prezidenţiabil, aşa cum a spus unul dintre colegii săi, Dragnea a replicat: “Categoric, nu. Am prezentat astăzi lucrurile în care cred foarte mult. A fost un discurs care de fapt a prezentat nişte obiective la care lucrez împreună cu colegii cu care am lucrat şi la programul de guvernare, pe care l-am prezentat astăzi şi în care cred foarte mult. Dacă el a fost considerat aşa, este o pură coincidenţă. Nu are nicio legătură cu o eventuală candidatură la preşedinţie dintr-un motiv foarte simplu: PSD nu îşi va desemna în această perioadă vreun candidat la preşedinţie. Este timp”.

El a menţionat că proiectul despre care a vorbit la Congres va fi pus la dispoziţia tuturor, iar după dezbateri, ”într-un fel sau altul”, acest program se va materializa printr-o lege.