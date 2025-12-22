Concomitent, un merchandiser/mercantizor – adică o persoană care aranjează produsele pe rafturi, încasează în medie 4.000 de lei net pe lună. La același nivel este plătit și un gestionar de stoc.

În fine, un director de magazin este plătit în medie 5.000 de lei net pe lună.

„Comerțul rămâne unul dintre cele mai dinamice sectoare din România, mai ales în această perioadă, marcată de goana după cadouri, creșterea consumului și extinderea programelor de lucru în magazine. Pentru mulți retaileri, finalul de an este un test de anduranță: flux mai mare de clienți, nevoia de personal suplimentar și o competiție intensă pentru angajați bine pregătiți”, explică Roxana Drăghici, șefa de vânzări la eJobs, cea mai mare platformă de recrutare de forță de muncă din țară.

La directorii de magazin se adaugă și bonusuri consistente legate de vânzări, conform acesteia.

„Un aspect important este acela că retailerii se confruntă cu un deficit vizibil de forță de muncă dispusă să lucreze în ritmul intens al lunii decembrie. Acest lucru duce la majorări salariale punctuale, oferte rapide de angajare și beneficii suplimentare pentru a atrage și păstra angajații, inclusiv prime de sezon sau programe mai flexibile. Pentru candidați, comerțul rămâne unul dintre cele mai accesibile și predictibile domenii în care pot obține rapid un job și un venit stabil”, mai spune Drăghici.

15.000 de locuri de muncă pe eJobs

În prezent, pe eJobs.ro sunt disponibile peste 15.000 de locuri de muncă în România, în timp ce pe iajob.ro sunt deschise peste 4.800 de poziții.

Comparatorul de salarii funcționează pe baza datelor introduse de utilizatorii săi.

