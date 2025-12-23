„Da, este o premieră și pentru mine. Primul contact a fost cu Bangkok, unde am filmat în primele trei zile. Ce vor vedea telespectatorii în primele minute ale primului episod „Desafio: Aventura” este, practic, debutul celui mai aventuros proiect de până acum: primul sezon, primul format de acest tip realizat la PRO TV, în România.

Impactul a fost puternic. Vorbim despre un oraș cu aproximativ 12 milioane de locuitori. Energia este extraordinară, străzile sunt într-o frenezie continuă, iar oamenii – incredibil de zâmbitori. Thailanda chiar este „țara zâmbetelor”.

După un drum lung, de 11–12 ore, am reușit să intru rapid în ritm și să devin parte din acest furnicar uman.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Filmările cer foarte multă concentrare, iar faptul că am reușit să rămân focusat în mijlocul acestui haos viu spune multe despre loc și oameni. Din punct de vedere al serviciilor, al turismului și al culturii, este o zonă formidabilă a lumii, a declarat Daniel Pavel pentru Click.

În cadrul interviului, Daniel Pavel a dezvăluit și care este vibe-ul show-ului „Desafío Aventura”.„Diferențiatorul principal al acestui format este ceea ce eu numesc „triple helix”: trei echipe, trei teritorii și trei arene de luptă. Totul se schimbă într-un carusel amețitor, fără ca energia să se repete vreodată.

Avem Vila – oaza de confort, Satul pescăresc – unde concurenții trăiesc alături de localnici și Pustiul – junglă, plajă sălbatică, unde trebuie să-și construiască totul de la zero. Dinamica dintre aceste spații și luptele din arene creează strategii, conflicte și adrenalină cum nu s-au mai văzut în reality show-ul românesc.

Formatul vine din Columbia, o cultură cu un spirit latin foarte apropiat de al nostru. Sunt asemănări de mentalitate, de emoție, de pasiune, iar publicul român le va recunoaște imediat. Exact cum am rezonat cu telenovelele sud-americane, pentru că înțelegem intensitatea și emoția lor”, mai spune Daniel Pavel.

Întrebat dacă a existat vreo probă care l-a șocat încă din primele zile, Daniel Pavol a fost sincer.

„Da, „Bătălia Căpitanilor”. Din prima zi, fără perioadă de acomodare. Concurenții au fost supuși unei probe extrem de dure, la miezul zilei, sub un soare arzător, purtând armuri inspirate din istoria războinicilor thailandezi. Au mers, s-au târât, au luptat – a fost foc la propriu și la figurat.

A fost momentul în care competiția și-a arătat adevărata față. Concurenții s-au întors în echipe și au înțeles că este pe bune, că șansa aceasta este unică. Am dat tonul exact așa cum trebuia”, a încheiat prezentatorul TV.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE