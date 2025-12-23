Un actor celebru a ajuns să locuiască pe străzi. Imagini cu fostul star ajuns la mila oamenilor

Un video tulburător a arătat recent că fostul actor Nickelodeon Tylor Chase se află fără adăpost pe străzile din Los Angeles, iar colegii săi de platou au descris imaginile drept „înfricoșătoare”, potrivit dailymail.co.uk.

Tylor Chase, în vârstă de 36 de ani, cunoscut pentru rolul Martin Qwerly din serialul „Ned’s Declassified School Survival Guide” din anii 2000, a fost filmat în septembrie în Riverside, arătând murdar și neîngrijit.

Femeia care a realizat videoclipul l-a întrebat inițial dacă a jucat la Disney Channel, iar Chase a clarificat: „Nickelodeon… am jucat în Neds Declassified”. „Ah, da, tu ești copilul acela din serial”, i-au răspuns fanii, în timp ce Chase și-a spus numele complet.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Cum au reacționat foștii colegi ai lui Tylor Chase

Videoclipul a stârnit tristețe pe rețelele sociale, iar când foștii colegi ai lui Tylor Chase au aflat vestea, și-au exprimat șocul. Actorii Devon Werkheiser, Daniel Curtis Lee și Lindsey Shaw au comentat situația pe podcastul „Ned’s Declassified Podcast Survival Guide” pe 24 septembrie.

„Am primit niște vești proaste în această săptămână despre dragul nostru prieten Tylor Chase. A fost mult de procesat pentru mine”, a spus Lee, descriind videoclipul drept „înfricoșător”.

„Când l-am văzut prima dată, m-am supărat, pentru că m-am întrebat de ce să pui o cameră în fața cuiva în momente grele. Dar apoi m-am supărat pe mine, pentru că mă simțeam neputincios, simțeam că nu pot face prea multe.”

„La început nu voiam să cred, eram convins că doar l-au surprins într-un moment prost”, a adăugat Lee. „Dar apoi am văzut și alte videoclipuri și mi-am dat seama că trece printr-o perioadă dificilă. Cred cu tărie că poate să-și revină, dar este și un gând plin de speranță din partea mea. Trebuie să merg să-l văd și să încerc să-l ajut cumva, dar nu vreau să-i pierd timpul sau să-l pun într-o situație inconfortabilă.”

Shaw a declarat că se află „în aceeași situație” și vrea să-l viziteze pe Chase personal. „Nu poți face foarte multe, dar mi-ar plăcea să merg să vorbesc cu el, să-l îmbrățișez și să-l privesc în ochi. Îmi lipsește Tylor, îl iubesc foarte mult.”

Werkheiser a adăugat: „Este dureros și șocant să vezi unde se află acum… Este greu să vezi pe cineva pe care îl cunoști și îl iubești dintr-o perioadă specială, o persoană cu adevărat minunată, ajuns aici în viață. Este greu, omule.” Totuși, el a menționat că femeia care a postat videoclipul „avea intenții bune”.

Tylor Chase, originar din Arizona, și-a început cariera de actor ca adolescent, la începutul anilor 2000. Pe lângă rolul său emblematic în „Ned’s Declassified”, el a jucat în „Everybody Hates Chris” în 2005 și ca Young Adam în filmul lui James Franco, „Good Time Max” (2008).

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE