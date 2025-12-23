Oficialul a precizat că se discută despre acordarea unui ajutor suplimentar pentru milioane de pensionari români vulnerabili, afectați de creșterea prețurilor.

„Guvernul Bolojan a decis încă din pachetul 1 înghețarea punctului de pensie. Cred însă că avem nevoie de un sprijin măcar pentru cei mai nevoiași dintre pensionari. Am avut anul acesta 800 de lei, 400 de lei în aprilie, 400 în decembrie”, a afirmat Florin Manole.

În acest context, ministrul Muncii spune că se analizează posibilitatea oferirii unui sprijin în bani pentru românii cu pensii mici.

„Dispoziția Ministerului Muncii este că trebuie să-i sprijinim pe cei mai nevoiași dintre pensionari. Sunt milioane de pensionari care câștigă sub acest prag, care au pensii mai mici decât cei 2.574, a fost pragul pentru anul acesta, și cred că ei sunt foarte afectați de creșterea de prețuri și au nevoie de sprijin”, a adăugat Manole.

Pe 13 martie 2025, Guvernul a aprobat acordarea unui ajutor „one-off” pentru pensionarii români cu pensii mici. Suma de 800 de lei a fost distribuită în două tranșe egale: 400 de lei în aprilie 2025 și 400 de lei în decembrie 2025.

Conform notei de fundamentare a actului normativ, acest sprijin este destinat să amelioreze impactul economic al creșterii prețurilor asupra pensionarilor cu venituri reduse.

