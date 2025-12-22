Ediția Chefi la cuțite de ieri seară a adus o nouă victorie pentru echipa verde, condusă de Chef Richard Abou Zaki – și o probă individuală grea, în urma căreia trei oameni s-au aflat în ipostaza eliminării. Diseară, ultimul battle aduce o surpriză de proporții: Irina Fodor dezvăluie noul mecanism de trecere în Semifinală, crescând presiunea în platou.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 9

Cea din urmă confruntare a acestui sezon îi ia cu totul pe nepregătite atât pe concurenți, cât și pe Chefi, după ce ieri, penultimul battle a adus victoria echipei verzi a lui Chef Richard Abou Zaki. La finalul ediției de aseară, trei concurenți au primit verdictul eliminării: Ana Solonari și Diana Andreescu, din tabăra galbenă, și Ștefana Mercori, din echipa bordo a lui Chef Ștefan Popescu. Astfel, Chef Alexandru Sautner a rămas la ultimul battle cu un singur om, Alex Helju – o premieră în istoria competiției. În schimb, Chef Ștefan a folosit amuleta care i-a permis salvarea unui concurent și a păstrat-o pe Ștefana în concurs, având, în acest moment, trei competitori aliniați la linia de start.

Vor fi aleși semifinaliștii sezonului 16 Chefi la cuțite

Ce-i așteaptă în continuare pe concurenți telespectatorii vor afla în ediția de diseară, când anunțul șoc al Irinei Fodor va dezvălui noua regulă de trecere în Semifinală. Așadar, dacă înainte, echipa care câștiga ultimul battle trecea cu toți oamenii în Semifinală, acest lucru nu mai este valabil acum. Noul mecanism va stârni discuții între Chefi, crescând presiunea pusă pe competitori. Care sunt semifinaliștii sezonului 16 Chefi la cuțite telespectatorii vor descoperi urmărind ediția show-ului culinar difuzată de Antena 1 și AntenaPLAY de la ora 20:30.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE