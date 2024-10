Când un exterminator i-a sugerat să instaleze capcane, Dr. Francis a ezitat. „M-am întrebat dacă aș putea convinge termitele să mănânce copacii din jurul casei mele, mai degrabă decât casa în sine”, a spus ea. „Am o mare stimă pentru termite”.

Aprecierea ei pentru termite provine dintr-un proiect pe care l-a supervizat recent în Namaqualand, o regiune deșertică de-a lungul coastei de vest a Africii de Sud și în Namibia.

Acolo, aproximativ 27 % din peisaj este acoperit cu movile joase, nisipoase, construite de termita culegătoare din sud, Microhodotermes viator.

Labirinturi vaste, la trei metri sub pământ

În interiorul movilelor se află labirinturi vaste de tuneluri care se întind până la 3 metri sub pământ. Localnicii le numesc heuweltjies, ceea ce înseamnă „dealuri mici” în afrikaans.

În urmă cu trei ani, Dr. Francis și echipa sa de cercetare și-au propus să afle de ce apele subterane de-a lungul râului Buffels din Namaqualand erau saline.

„Salinitatea apelor subterane părea să fie legată în mod specific de localizarea acestor heuweltjies (n.r: dealuri mici)”, a spus ea.

Cercetătorii au considerat că datarea cu radiocarbon ar putea indica momentul în care mineralele stocate în termitiere s-au infiltrat în apa subterană.

Cercetătorii au fost surprinși să constate că heuweltjies erau mult mai vechi decât orice structuri active de termite cunoscute.

După cum se detaliază într-o lucrare pe care cercetătorii au publicat-o în primăvara acestui an în revista Science of the Total Environment, una dintre cele trei movile selectate pentru datare a fost ocupată continuu de colonii de termite timp de 34.000 de ani. Aceasta este cu peste 30 000 de ani mai veche decât precedentul record, o movilă din Brazilia construită de o specie diferită de termite.

Capabile să ridice edificii asemănătoare catedralelor

Termitele sunt ingineri pricepuți ai solului, capabili să ridice edificii asemănătoare catedralelor din pământ, salivă și fecale. Pentru a-și crea și întreține casele, ele devin mineri și zidari.

Lucrând împreună, ele nu construiesc doar simple cuiburi; instalează aer condiționat, încălzire centrală și chiar dispozitive de securitate.

În Namaqualand, activitatea termitelor de-a lungul a mii de ani a dus la formarea unui strat dur de calcit (același mineral din care este făcut calcarul), care protejează coloniile împotriva prădătorilor.

„Când săpăm într-un profil de sol din orice parte a movilei, vedem că termitele apar aproape instantaneu”, a declarat Dr. Francis.

„Soldații păzesc tunelurile, iar muncitorii se ocupă de reparații. Spre deosebire de furnici, care ies din mușuroaie în masă, termitele sunt uimitor de eficiente.”

Termitele mănâncă, prelucrează și excretă materie organică, îmbogățind calitatea solului înconjurător. „Movilele lor măresc adâncimea, nutrienții și umiditatea solurilor, ceea ce face ca acestea să susțină adesea mai multă vegetație decât solurile din jurul movilelor. Totodată, ele cresc productivitatea peisajelor semiaride și probabil că fac aceste peisaje mai rezistente la schimbările climatice,” a declarat Catherine Clarke, pedolog la Universitatea Stellenbosch, care a colaborat la noul studiu.



Pot muta cantități uimitoare de sol

Robert Pringle, ecologist la Universitatea Princeton, a declarat că termitele pot muta cantități uimitoare de sol și pot schimba hidrologia unor ecosisteme întregi, făcând în general aceste rețele mai productive și mai rezistente la secetă.

Noul studiu, a spus el, subliniază ceea ce Dr. Francis a numit rolul substanțial, deși puțin înțeles, pe care termitele culegătoare din sud îl joacă în compensarea schimbărilor climatice, prin reducerea cantității de carbon emisă în atmosferă.

Termitele aduc crengi și alte plante înapoi în movilele lor. O parte din această materie vegetală este consumată de microbi și eliberată înapoi în atmosferă sub formă de dioxid de carbon. Dar o parte rămâne în interiorul movilei ca un carbon organic, ajungând în cele din urmă să fie strâns legat de mineralele solului. În movile, acest carbon poate fi stocat timp de mii de ani.

Într-o lucrare din 2023, Dr. Francis și colegii săi au estimat că fiecare termitieră din Namaqualand ar putea găzdui aproximativ 15 tone de carbon.

Carbonul, depozitat în apele subternae

O parte din carbonul adus în movilă este transformat de microbi în minerale albe de calcite. Deoarece carbonul este captat astfel într-o formă minerală, acesta este conservat mult mai mult timp decât dacă ar rămâne sub formă de materie organică.

În plus, calcitul poate reacționa cu dioxidul de carbon din atmosferă pentru a forma ioni de carbonat dizolvați care pot ajunge prin vizuinile termitelor în apele subterane.

Ca urmare, dioxidul de carbon nu este returnat în atmosferă, ci este mutat în apele subterane ca un rezervor permanent.

„Chiar dacă Namaqualand este o zonă uscată, se confruntă cu inundații ocazionale”, a declarat Dr. Francis. Regiunea a fost mai umedă în timpul perioadelor preistorice de răcire globală, moment în care s-au format movilele și multe dintre mineralele din sol care conțineau carbon au fost transportate jos, în acviferul din zonă. „Acest lucru face ca apa subterană să fie sărată și nu foarte potrivită pentru utilizare, dar este un bun rezervor de carbon”, a declarat Dr. Francis.

Dr. Pringle, care nu a fost implicat în studiu, este de acord cu această teorie. „Termitele joacă fără îndoială un rol major în stocarea carbonului. Este plăcut să vedem interesul în creștere pentru a înțelege exact cum fac acest lucru,” a spus el.

