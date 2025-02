Africa de Sud promite să continue procesul genocidului israelian, în ciuda presiunilor lui Donald Trump

Articol de Rob Rose, Monica Mark (Johannesburg), David Pilling (Cape Town).

Nu există „nicio șansă” ca Africa de Sud să se retragă din cazul CIJ, în ciuda amenințărilor lui Trump, a declarat Ronald Lamola pentru Financial Times.

„Să ne susținem principiile are uneori consecințe, dar rămânem fermi că acest lucru este important pentru lume și pentru statul de drept”, a spus el într-un interviu. Africa de Sud a inițiat o procedură împotriva Israelului la CIJ la sfârșitul anului 2023, acuzând Israelul că a încălcat legile internaționale privind genocidul în timpul războiului său împotriva Hamas în Gaza, ceea ce Israelul neagă cu tărie.

În timp ce o decizie finală este în așteptare, instanța a impus anul trecut măsuri de urgență prin care a ordonat Israelului să limiteze daunele. Săptămâna trecută, președintele SUA a semnat un ordin de „oprire a ajutorului sau asistenței externe” acordate Africii de Sud, ca represalii pentru cazul CIJ și pentru o nouă lege privind exproprierea terenurilor.

Despre aceasta din urmă afirmă că este menită să confiște proprietățile minorității afrikaner din țară, oferindu-se chiar să reinstaleze „refugiații afrikaner care fug de discriminarea rasială sponsorizată de guvern”. De asemenea, SUA au afirmat că Africa de Sud colaborează cu Iranul „pentru a dezvolta acorduri comerciale, militare și nucleare”, în timp ce secretarul de stat Marco Rubio a declarat că va lipsi de la reuniunea din noiembrie a G20 din Africa de Sud – gazda din acest an – din cauza a ceea ce a caracterizat drept politicile sale „DEI”.

Campania lui Trump împotriva Africii de Sud a devenit o provocare majoră pentru guvernul de coaliție, care se teme că nu numai ajutorul în valoare de 440 de milioane de dolari, ci și accesul fără taxe vamale la piețele americane în temeiul Legii privind creșterea și oportunitățile în Africa (Agoa) sunt în pericol.

Lamola a descris afirmațiile SUA drept „”dezinformare”, oficialii afirmând că legea funciară nu este „„arbitrară”, ci necesară pentru a remedia inechitățile în ceea ce privește proprietatea funciară după apartheid. „Deși avem o relație bună cu Iranul, nu avem niciun program nuclear cu ei și nici schimburi comerciale”, a spus el. Ronald Lamola a declarat că Africa de Sud dorește un „angajament urgent” cu SUA.

„Suntem dispuși să ne angajăm cu ei pentru a-i convinge, dacă sunt dispuși să fie convinși”, a spus el. Dar guvernul de coaliție, care a preluat puterea anul trecut după ce Congresul Național African și-a pierdut majoritatea în alegerile generale, este divizat cu privire la modul de gestionare a consecințelor. John Steenhuisen, liderul Alianței Democratice, partenerul pro-business al ANC, a fost de acord că Africa de Sud trebuie să repare urgent relațiile cu Trump.

„Este un pericol clar și prezent pentru agenda noastră de creștere și locuri de muncă dacă nu suntem capabili să reparăm relația cu unul dintre cei mai mari parteneri comerciali ai noștri și cea mai mare economie a lumii”, a spus el, adăugând că totul, de la locuri de muncă în agricultură la investiții, ar putea fi afectat. Dar Steenhuisen a acuzat ANC că a creat fricțiuni cu Washingtonul prin ceea ce el a numit „lingușirea Rusiei” și „duhoarea” din jurul afacerilor cu Iranul.

Alianța Democratică se opune adoptării legii privind exproprierea în instanță. Cu toate acestea, el a îndemnat Washingtonul să lase guvernul mai moale, afirmând că nu este posibil ca Africa de Sud să se retragă din cazul CIJ.

„Nu există nicio expropriere în masă a terenurilor fără compensație”, a spus el, adăugând că nu crede că fermierii afrikaner sunt vizați de crimă, așa cum au susținut unii. Songezo Zibi, liderul partidului de centru Rise Mzansi, un alt membru al coaliției, a susținut că „Africa de Sud nu ar putea face literalmente nimic pentru a mulțumi administrația Trump”.

Conflictul din ce în ce mai profund „ar putea fi prezentat ca fiind despre Africa de Sud, dar este mai mult decât atât“, a adăugat acesta, caracterizându-l drept o campanie mai amplă împotriva multilateralismului. Grupurile afrikaner au respins în mare parte oferta de azil a lui Trump. Afriforum, un grup local de lobby pentru interesele Afrikaner, a declarat că mai puțin de 1% din cei 300.000 de membri ai săi și-au arătat interesul de a deveni refugiați în SUA.

„Majoritatea afrikanerilor nu vor dori să plece. Suntem recunoscători pentru efortul lui Trump de a ajuta. Dar, pe termen lung, pentru supraviețuirea afrikanerilor, trebuie să găsim soluții la nivel local”, a declarat directorul executiv al Afriforum, Kallie Kriel. Analiștii avertizează că potențiala pierdere a accesului fără taxe vamale în SUA în cazul retragerii Agoa ar afecta puternic industriile.

Anul trecut, Africa de Sud a exportat bunuri în valoare de aproximativ 3,6 miliarde de dolari în temeiul acestei legi.

„Aceasta ar fi o lovitură serioasă”, a declarat Jaco Minnaar, președintele AgriSA, cea mai mare asociație agricolă, adăugând că aceasta ar afecta una dintre cele mai performante părți ale economiei în dificultate. „Concluzia este că, dacă pierdem Agoa, sud-africanului mediu îi va fi mult mai rău”.

