Scala Scoville este folosită pentru a măsura cât de picant este ardeiul iute. Se bazează pe concentrația de capsaicină. Este numită astfel după creatorul său, farmacistul american Wilbur Scoville, care a creat metoda în 1912.

Este o metodă de măsurare subiectivă. O cantitate precisă de ardei iute uscat se dizolvă în alcool etilic pentru a extrage compușii care îi conferă iuțimea. Această soluție este diluată cu un amestec de apă cu zahăr.

Soluțiile finale, fiecare având concentrații diferite, sunt oferite unui grup de degustători antrenați, până când majoritatea nu mai poate detecta iuțimea din respectivul amestec. Nivelul iuțimii este evaluat în multipli de 100 de SHU.

O credință comună este că semințele unui ardei sunt ceea ce îl fac „fierbinte”. Cu toate acestea, capsaicina este conținută în țesutul ardeiului.

Ed Currie a cultivat Pepper X la ferma sa timp de peste 10 ani, încrucișându-l cu unii dintre cei mai iuți ardei ai săi pentru a crește conținutul de capsaicină.

Mi-a plăcut de la început aroma, dar niciunul dintre ei nu era suficient de iute pentru gusturile mele. Așa că am perseverat, am făcut peste 100 de încrucișări până am ajuns aici.