Jurnaliștii au fost uciși în fața unui spital

Incidentul a avut loc joi, în fața spitalului Al-Awda din tabăra de refugiați Al-Nuseirat din centrul Gazei.

Breaking News 🚨



An Israeli airstrike near Al-Awda Hospital in central Gaza killed five journalists from the Al-Quds Today channel.



They were in a car clearly marked as "Press" when it happened.



Ayman Al-Jidi, one of the 5 Journalist was Waiting in press vehicle outside… pic.twitter.com/V936gESXam — The Delhi Dialogues (@DelhiDialogues6) December 26, 2024

Cel puțin 31 de persoane au fost ucise în atacurile aeriene israeliene din întreaga enclavă palestiniană înainte de zorii zilei.

Acest incident se adaugă la tensiunile deja existente între Hamas și Israel, în contextul negocierilor pentru un acord de încetare a focului după mai mult de 14 luni de conflict.

Uniunea Jurnaliștilor Palestinieni a declarat că atacul a ucis cinci jurnaliști de la canalul Al-Quds Today, care se aflau într-un vehicul de transmisie în fața spitalului.

Uniunea a adăugat că peste 190 de jurnaliști palestinieni au fost uciși de focul israelian de la începutul războiului în octombrie 2023.

Reacția canalului media unde lucrau cei cinci jurnaliști

Canalul Al-Quds Today a numit atacul un masacru, într-o declarație pe Telegram.

„Au fost uciși în timp ce își îndeplineau datoria media și umanitară”, au transmis purtătorii de cuvânt ai televiziunii.

Canalul este cunoscut pentru că a prezentat în mod regulat lideri ai Jihadului Islamic și a oferit acoperire zilnică a războiului din Gaza.

Perspectiva militară israeliană

Armata israeliană a declarat că „a efectuat o lovitură precisă asupra unui vehicul cu o celulă teroristă a Jihadului Islamic în interior în zona Nuseirat”.

Ulterior, armata din Israel a emis o declarație în care enumera numele celor cinci membri ai echipei TV, afirmând: „Informațiile din mai multe surse au confirmat că acești indivizi erau operativi ai Jihadului Islamic care se prezentau drept jurnaliști”.

Israelul a negat în mod regulat că ar viza jurnaliștii și susține că ia măsuri pentru a evita lovirea civililor.

Jihadul Islamic, susținut de Iran și aliat cu Hamas, a condamnat uciderea celor cinci bărbați într-o declarație, dar nu a revendicat niciunul dintre ei ca membru.

Alte incidente raportate

Mai târziu în aceeași zi, oficialii din domeniul sănătății au raportat că cinci membri ai personalului medical, inclusiv un pediatru, au fost uciși de focul israelian la Spitalul Kamal Adwan din Beit Lahiya, în nordul Fâșiei Gaza.

Nu a existat niciun comentariu israelian cu privire la moartea medicilor.

Oficialii de acolo au declarat că au rezistat ordinelor armatei de a evacua spitalul de la începutul noii ofensive terestre, în urmă cu aproape trei luni.

Armata israeliană, care miercuri a declarat că spitalul se află în centrul luptelor complexe, a reînnoit ordinele de evacuare în urmă cu trei zile, potrivit medicilor din Gaza.

Bilanțul uman al conflictului

Campania Israelului împotriva Hamas în Gaza a ucis peste 45.300 de palestinieni, potrivit oficialilor din domeniul sănătății din enclava condusă de Hamas.

Majoritatea populației de 2,3 milioane de persoane a fost strămutată, iar o mare parte din Gaza este în ruine.

Războiul a fost declanșat de atacul Hamas asupra sudului Israelului la 7 octombrie 2023, în care 1.200 de persoane au fost ucise și 251 luate ostatice în Gaza, potrivit cifrelor israeliene.

Reacții și funeralii

Înregistrările video de la locul atacului de joi au arătat epava răsucită a unei dube albe cu ceea ce părea a fi rămășițele cuvântului „PRESS” în roșu, pe ușile din spate.

Mai târziu în aceeași zi, zeci de rude și colegi jurnaliști au participat la funeraliile celor cinci jurnaliști, ale căror corpuri au fost înfășurate în giulgiuri albe. Veste antiglonț albastre cu inscripția „PRESS” au fost așezate deasupra trupurilor.

The farewell of 5 journalists who were killed after the bombing of their vehicle in front of Al Awda hospital, central Gaza Strip. pic.twitter.com/rBYYsowzpx — Eye on Palestine (@EyeonPalestine) December 26, 2024

„Armata israeliană justifică sau scuză această țintire pretinzând că vizează persoane implicate în organizații și celule palestiniene. Cu toate acestea, pe teren, acești indivizi se aflau în misiuni jurnalistice, locuind în vehicule de presă și acoperind evenimente”, a declarat un corespondent al televiziunii, în timpul funeraliilor.

Femeile plângeau lângă corpurile neînsuflețite în timp ce bărbații efectuau rugăciuni speciale înainte de înmormântări.

Mama lui Fadi Hassouna, unul dintre jurnaliștii uciși, a spus: „Fie ca Dumnezeu să se răzbune pe ei, fie ca Dumnezeu să se răzbune pe ei. El nu este cel care face știrile și transmite crimele lumii, asta le fac ei”.

Conform Reuters, în raportul său de sfârșit de an, organizația Reporteri fără Frontiere a declarat că Gaza a fost cea mai periculoasă regiune din lume pentru jurnaliști, din cauza uciderilor de către armata israeliană.

Negocieri de încetare a focului

Miercuri, Hamas și Israel s-au acuzat reciproc pentru eșecul de a încheia un acord de încetare a focului, în ciuda progreselor raportate de ambele părți în zilele precedente.

Hamas a declarat că Israelul a impus condiții suplimentare, în timp ce prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a acuzat gruparea că renunță la înțelegerile deja convenite.

„Organizația teroristă Hamas continuă să mintă, renunță la înțelegerile care au fost deja atinse și continuă să creeze dificultăți în negocieri”, a declarat Netanyahu.

În timp ce conflictul continuă, situația umanitară din Gaza rămâne critică, cu un număr tot mai mare de victime civile și distrugeri masive ale infrastructurii. Comunitatea internațională continuă să facă apel la o încetare imediată a ostilităților și la găsirea unei soluții diplomatice, pentru a pune capăt acestui conflict prelungit.

