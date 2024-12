Purtătorul de cuvânt al Apărării Civile, Mahmoud Bassal, a declarat că mai multe rachete au lovit o casă cu trei etaje din apropierea spitalului Kamal Adwan din orașul Beit Lahia.

Zeci de oameni care locuiau acolo sunt încă prinși sub dărâmături, a adăugat el. Presa palestiniană a raportat că printre morți se numără nouă copii.

Forțele de Apărare israeliene (IDF) au confirmat că au efectuat un atac împotriva unui terorist Hamas în vecinătatea lui Kamal Adwan, dar au pus sub semnul întrebării numărul de morți raportat.

„Conform unei examinări inițiale, numărul victimelor publicat în mass-media este inexact și nu corespunde cu informațiile deținute de IDF”, se arată în comunicat.

„IDF continuă să examineze incidentul”, au mai precizat forțele israeliene.

Forțele israeliene au lansat o ofensivă terestră majoră în părți din nordul Gazei pe 6 octombrie, cu scopul de a opri Hamas să se regrupeze acolo.

BREAKING: ISRAEL JUST BOMBED A GROUP OF CIVILIANS IN BLOCK C OF AL-NUSEIRAT CAMP, GAZA.



MOST OF THEM WERE CHILDREN! pic.twitter.com/M5crMpn4jX