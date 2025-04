O teorie majoră este că Iisus Hristos a fost răstignit la Golgota (cunoscut sub numele de Locul Căpățânii) și îngropat la Biserica Sfântului Mormânt din secolul al IV-lea, situată în cartierul creștin al Orașului Vechi, Ierusalim.

Dar o teorie mai recentă, apărută în secolul al XIX-lea, susține că locul de înmormântare a lui Isus este Mormântul Grădinii – un mormânt antic, tăiat în stâncă, la doar 600 de metri distanță de biserică.

În timp ce ambele sunt destinații populare de pelerinaj, tradițiile creștine susțin pe scară largă că Biserica Sfântului Mormânt este adevăratul loc de înmormântare a lui Isus.

„Acolo L-au pus”

Noi dovezi obținute de arheologii italieni susțin acum tradiția biblică.

Oamenii de știință au descoperit și analizat rămășițele unei plante din Biserica Sfântului Mormânt, datând din jurul perioadei crucificării și înmormântării lui Isus.

Se crede pe scară largă că Isus a fost crucificat și a murit în primăvara anului 33 d.Hr.

Cercetătorii de la Universitatea Sapienza din Roma susțin că planta identificată ar putea fi chiar aceeași plantă menționată în Evanghelia după Ioan:

„Acum, în locul unde a fost răstignit, era o grădină, iar în grădină un mormânt nou, în care nu a fost încă așezat un om. Acolo L-au pus pe Isus”, se spune în Evanghelia după Ioan 19:41.

Recomandări UE are pregătite 99 de pagini pentru a-l lovi pe Trump de „Ziua Eliberării”. Răspunsul dur la tarifele președintelui american

„Evanghelia menționează o zonă verde și am identificat aceste câmpuri”, a declarat arheologul principal, Francesca Romana Stasolla, pentru The Times of Israel.

Alte dovezi dau, de asemenea, greutate teoriei conform căreia biserica în cauză a jucat un rol important în istoria lui Isus.

Mormintele de marmură de pe complexul Sfântului Mormânt au fost descoperite de cercetători.

Marmura, testată suplimentar

Stasolla a explicat că intenționează să facă teste suplimentare ale mormântului de marmură pentru a descoperi mai multe informații despre moartea lui Isus.

„Efectuăm analize geologice pentru a verifica originea marmurei și, de asemenea, testăm mortarul”, a spus ea. „Ambele teste ne pot oferi informații importante.”

Stasolla a adăugat: „Fie că cineva crede sau nu, în istoria Sfântului Mormânt, faptul că generații de oameni au făcut-o, este de înțeles. Istoria acestui loc este istoria Ierusalimului”.

Echipa de arheologi italieni, care efectuează săpături din 2022, a fost nevoită să întrerupă lucrările timp de câteva săptămâni pentru a menține biserica accesibilă în timpul Săptămânii Mari și al Paștelui.

Biserica, care a fost construită în anul 335 d.Hr. deasupra unui templu roman dedicat zeiței Venus, atrage sute de mii de vizitatori anual.

Recomandări Vladimir Putin anunță că vrea pace în Ucraina, dar Kievul refuză: „Observăm lipsa absolută de dorință de a merge pe aceeași cale”

Lucrările de excavare și restaurare nu au venit fără provocări.

A fost nevoie de aprobarea celor trei comunități religioase centrale care gestionează biserica(iiudaaică, musulmană și creștină), precum și o licență de la Autoritatea pentru Antichități din Israel.

Urmărește cel mai nou VIDEO Stiri Mondene 5 știri by Libertatea – Monden. Irinel Columbeanu ia America la pas, iar Chiara Ferragni se declară sedusă de România și de Dracula

Urmărește-ne pe Google News