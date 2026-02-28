Cel puțin 200 de persoane au fost ucise în atacurile SUA-Israel asupra Iranului

Cel mai recent bilanț arată 201 morți și alți 747 de răniți în 24 de provincii, a raportat publicația.

Printre cei uciși se numără 85 de persoane într-un atac asupra unei școli de fete din sudul Iranului, conform agenției de presă de stat IRNA, care l-a citat pe procurorul orașului Minab, unde era situată instituția de învățământt.

Operațiunea americano-israeliană a vizat centre de comandă, facilități nucleare și locații guvernamentale, inclusiv complexul Liderului Suprem Ali Khamenei din Teheran.

Iranul a răspuns prin lansarea de rachete și drone asupra bazelor americane din regiune și asupra Israelului, provocând închiderea spațiului aerian în mai multe țări din Golf (EAU, Qatar, Kuweit).

Președintele SUA, Donald Trump, a descris atacurile ca fiind o acțiune pentru a preveni obținerea armelor nucleare de către Iran și a îndemnat poporul iranian să „preia controlul asupra propriului guvern.

Israelul și SUA au atacat sâmbătă capitala Iranului, Teheran, declanșând o stare de alertă în țară. Explozia, care a generat un nor dens de fum în centrul orașului, a fost confirmată de televiziunea de stat iraniană și a creat o stare de urgență care acum e valabilă pentru toată zona Orientului Mijlociu, relatează CNBC și Al Jazeera.

O rachetă iraniană a lovit în Dubai, lângă Burj Khalifa. Hotelurile luxoase din zonă sunt preferate de turiștii ruși. Infrastructura turistică din Dubai a devenit țintă în contextul tensiunilor regionale, după ce o rachetă lansată de Iran a lovit arhipelagul artificial Palm Jumeirah, relatează Antena 3 CNN. Imediat după explozie, un hotel de lux a luat foc.

Armata israeliană a lovit decisiv sâmbătă dimineață capitala Iranului, Teheran, și a pus la pământ palatul ayatollahului Ali Khamenei. Evenimentul este documentat de imagini din satelit Airbus Defence and Space, consultate de publicația New York Times, potrivit Antena 3 CNN.



