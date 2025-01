Românul Gabriel Constantin a devenit CEO al Trump International, fiind acum mâna dreaptă a preşedintelui SUA pe parte de business, iar drumul până aici a însemnat multă muncă, spune el.

Gabriel Constantin a plecat din România în urmă cu 20 de ani

Constantin a plecat din România în urmă cu 20 de ani, dorind să-și construiască o viață mai bună. După ce a lucrat în Irlanda, a ajuns în SUA, unde și-a început cariera în industria ospitalității.

Momentul decisiv a venit când a fost contactat de familia Trump pentru a se ocupa de deschiderea și renovarea unor proprietăți de lux.

Românul Gabriel Constantin a impresionat prin dedicare și profesionalism, ajungând să lucreze îndeaproape cu membrii familiei Trump.

„Ne ajutau să selectăm tot. Foarte implicaţi. Carpeta, covoarele, toate, puneau picioarele pe ele, negociau contractele. Toți au negociat la contracte cu noi”, a povestit românul despre colaborarea cu familia Trump.

Fiul președintelui SUA l-a sunat personal pe român pentru a-i oferi poziția de CEO al Trump International

Un proiect de succes a fost transformarea fostei clădiri a Poștei Americane din Washington DC în cel mai luxos hotel din stat.

Gabriel Constantin a reușit să depășească așteptările, obținând profit încă din primul an.

„Stăteam în lobby, care este de mărimea unui teren de fotbal și mă gândeam cum pot eu să creez un spațiu intim și un spațiu plăcut fără să ai 1.000 de persoane. (…) Normal, în primul an de deschidere orice hotel pierde mulți bani. Noi am reușit să facem bani în primul an acolo. A fost un proiect de succes”, povestește Gabriel Constantin.

Recunoscându-i meritele, Eric Trump, fiul președintelui SUA, l-a sunat personal pe român pentru a-i oferi poziția de CEO al Trump International.

„Credem că tu o să crești mult cu compania noastră. Ești loial şi nu îmi venea să cred”, a relatat Gabriel Constantin momentul.

Eric Trump, despre Gabriel Constantin: A muncit pe brânci, a făcut o treabă fantastică

Chiar Eric Trump i-a văzut pasiunea şi loialitatea şi l-a descris ca omul care a făcut o treabă fantastică pentru familia sa.

„Aveți unul din cei mai incredibili oameni să reprezinte România, o ţară frumoasă. (…) Gabriel a făcut o treabă extraordinară pentru aproape patru ani, a muncit pe brânci, a făcut o treabă fantastică”, a spus Eric, fiul lui Donald Trump, despre Gabriel Constantin, care în prezent este CEO Trump International.

În ciuda succesului, românul rămâne modest și atașat de România. El urmărește îndeaproape evenimentele de acasă și păstrează legătura cu țara natală.

„Cu muncă multă poți să faci ce vrei în America, ăsta e secretul”, a concluzionat Gabriel Constantin, rezumând filozofia care l-a ajutat să-și îndeplinească visul american.

