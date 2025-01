Cine sunt cei doi români care lucrează în echipă cu Donald Trump și cei trei fii ai președintelui american la proiectul DeFi WLF

Românii care lucrează la DeFi World Liberty Financial

World Liberty Financial, un protocol financiar descentralizat fondat în 2024 de Zach Witkoff, fiul dezvoltatorului imobiliar asociat cu Donald Trump, Steve Witkoff, este sprijinit de o echipă globală de dezvoltatori, inclusiv doi români.

Octavian Lojnița, în calitate de Blockchain Lead, și Bogdan Purnavel, Lead Developer, joacă un rol esențial în evoluția acestui proiect.

Octavian Lojnița – Blockchain Lead

Potrivit profilului de pe LinkedIn al lui Octavian Lojnița, acesta lucrează din iulie 2024 la proiectul World Liberty Financial.

Tot de pe LinkedIn aflăm că Octavian Lojnița „a influențat mai multe industrii emergente” și „a început să programeze la o vârstă foarte fragedă și a început rapid să dezvolte jocuri, aplicații și sisteme distribuite complexe”.

Acesta s-a alăturat „mișcării Blockchain în 2012”, și a contribuit la mai multe proiecte de succes din domeniu.

Octavian Lojnița „conduce acum ca Blockchain Lead pentru World Liberty Financial, singurul proiect DeFi al președintelui Trump, în timp ce el este, de asemenea, fondator și CEO pentru Bitcoin Lottery Protocol”, se precizează pe pagina sa de Linkedin.

Bogdan Purnavel – Lead Developer

Recomandări Victor Ponta, obligat să-l despăgubească pe fostul procuror Mircea Negulescu cu 25.000 de lei. Instanța, despre acuzațiile lansate de fostul premier la România TV: „Erau plăsmuiri”

În schimb, Bogdan Purnavel s-a alăturat proiectului în ianuarie 2024, potrivit LinkedIn, în calitate de Project Lead Developer.

Bogdan Purnavel susține că a acumulat „experiență solidă”.

„Talk is cheap, show me the code” (n.r. – Vorbitul nu înseamnă nimic, arată-mi codul.), scrie Bogdan Purnavel pe LinkedIn.

„A condus dezvoltarea unui protocol inovator de creditare susținut de Donald J. Trump și familia sa, conceput pentru a revoluționa piețele de criptomonede. A condus crearea unei platforme generatoare de randament pe mai multe lanțuri EVM, asigurând operațiuni sigure, scalabile și eficiente în ecosistemul financiar descentralizat. A colaborat cu echipe interfuncționale pentru a oferi o soluție de ultimă oră care face legătura între finanțele tradiționale și tehnologia blockchain”, se precizează pe profilul de Linkedin al lui Bogdan Purnavel.

Atât Bogdan Purnavel, cât și Octavian Lojnița sunt din Constanța și au studiat la Universitatea OVIDIUS din oraș.

Doi români fac parte din echipa WLF, alături de Donald Trump și fii lui – Foto Captură ecran WLF

Recomandări Călin Georgescu și Crin Antonescu, în turul 2 la alegerile prezidențiale 2025, arată primul sondaj din acest an. Ce procente au Nicușor Dan și George Simion

Proiectul World Liberty Financial

Lansat în septembrie 2024, World Liberty Financial a strâns 300 de milioane de dolari în urma vânzării inițiale de token-uri WLFI.

Acestea reprezintă 20% din totalul de 100 de miliarde de token-uri, fiecare având prețul de 1,5 cenți.

Conexiunile lui Steve Witkoff cu Donald Trump au stârnit interesul. Proiectul este susținut de actualul președinte american.

Proiectul WLF este susținut de Donald Trump – Captură ecran

Mai mult atât Donald Trump, cât și fiul său, Donald Trump jr. sunt incluși în echipa de pe pagina proiectului, în calitate de Chief Crypto Advocate, respectiv Web3 Ambassador.

De fapt, toți cei trei fii ai președintelui Statelor Unite ale Americii fac parte din echipa World Liberty Financial.

La rândul lor, Eric Trump și Barron Trump sunt prezentați drept Web3 Ambassador.

WLFI funcționează ca un token de guvernanță pentru platforma descentralizată de tranzacționare cripto, oferind drepturi de vot deținătorilor în propunerile comunității, dar având restricția de a nu putea fi vândut sau transferat.

Recomandări Pensionarii speciali din Parlamentul României. Topul veniturilor, deschis de liberalii George Șerban și Nicolae Ciucă

Protocolul deDeFi permite utilizatorilor să investească în criptomonede și să le utilizeze pentru împrumuturi și creditare.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News