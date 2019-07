Circuit în India – țara tradițiilor și a culorilor, cu reducere de 40%! (PUBLICITATE)

India nu-ți poate rămâne indiferentă oricum ai fi, orice pasiuni ai avea sau dorințe, pentru că această țară este acaparantă, plină de monumente, temple și moschei, așa că îți poate oferi experiențe unice. Descoperă Eterna Indie într-un circuit de 10 zile, alături de Europa Travel, și pornește în turul Triunghiului de Aur până la Varanasi, profitând de tariful special de la 799 euro/persoană, pentru plecarea din 27.10. Rezervă călătoria până la 16 iulie și primești bonus plimbarea cu elefantul la poalele dealului Aravalli, la intrarea în Fort Amber!

Monumente de top din Triunghiul de Aur

Unind trei lunii imaginare între New Delhi, Agra și Jaipur se formează așa numitul Triunghi de Aur, locul cel mai dezvoltat și vizitat al Indiei, unde clădirile moderne străbat linia de orizont, iar la poalele lor se ghemuiesc căbănuțe din lemn, ashram-uri, temple sau moschei, unde forfota iscată pe străzi se oprește brusc.

Misterios, agitat și extrem de aglomerat, Delhi numără peste 1000 de clădiri istorice, numeroase bazaruri de mirodenii și haine colorate, de unde-ți poți cumpăra elegante sari-uri sau eșarfe de mătase. Pătrunde în zona veche a capitalei prin Poarta Indiei, o construcție monumentală cu formă de arc ridicată în cinste eroilor căzuți în timpul Primului Război Mondial, și vizitează Qutub Minar, cel mai mare minaret din cărămidă roșie, ce face parte din UNESCO.

Jaipur, al doilea oraș ce formează Triunghiul de Aur, domină victorios ținutul deșertic al Rajasthanului și fascinează călătorul cu atmosfera încremenită în timp. Supranumit și Orașul Roz, Jaipur este cel mai frumos loc din India, din punct de vedere al arhitecturii, așa că nu rata simbolul locului – magnificul Palat al Vântului. Bijuteria cu formă de coroană regală prezintă un amestec sublim între stilul artei mugule și cel hindus, fiind remarcabil prin numărul mare de ferestre, construite pentru doamnele de la palat care pot privi forfota de pe străzi fără a putea fi văzute de alți bărbați.

Turul ghidat de la Europa Travel mai include vizitarea Palatului Orașului, un complex de construcții regale în stil rajput înconjurate de grădin exotice, și Observatorul Astronomic, cel mai mare dintre observatoarele constuite de maharajahul Jai Singh II, care era pasionat de astronomie și matematică.

La 11 km de Jaipur se ridică mândru, Fortul Amber – construit de Raja Man Singh I, din marmură și piatră galben și roz, fiind împărțit în palate cu grădini geometrice și curți interioase grandioase. La poalele dealului Aravalli vei putea experimenta plimbarea pe elefant, primită bonus de la Europa Travel.

Călătoria continuă cu Fatehpur Sikri, un loc controversat plin de mister și istorie ce a fost clădir de către Akbar, pentru a fi Capitala Ideală a Indiei. Situl se află în patrimoniul mondial UNESCO și găzduiește Palatul Jahdai Bai, complexul Haran Sara și Palatul cu 5 etaje, Panch Majal.

Agra, probabil, cel mai vizitat loc din India este sinonim cu Taj Mahal, un monument simbol al dragostei trainice, ridicat de al cincilea Împărat Mogul, Shah Jahan în memoria preaiubitei sale soții, Mumtaz Mahal. Cele mai bune priveliști asupra Mausoleului Taj Mahal pot fi surprinse din parcul Grădina Lunii. Pe malul râului Yamuna se ridică semeț Fortul Roșu, o bijuterie în stil eclectic, cu turnul său construit spre Taj Mahal, unde se spune că și-a dat ultima suflare mogulul, privind spre mormântul soției sale.

Pelerinaj în Orașul Luminii

În ultima parte a circuitului de la Europa Travel, vei face o călătorie de suflet spre Varanasi, unde mii de pelerini vin aici în fiecare zi pentru a se purificat în apele sacre ale fluviului Gange. Pentru hinduși nu există loc mai sacru pe pământ decât Gange, sute de trupuri neînsuflețite sunt arse în ghat-uri pe marginea apei pentru a sfârși astfel ciclul nașterii-vieții și al morții. Lângă ghat-uri și chiar și pe ele pot fi observați oamenii sfinți numiți sadhu, adânc cufundați în meditație. Retrage-te în Templul Kashi – Vishwanath, unul dintre cele mai venerate temple închinate marelui Shiva, unde pelerinii pot dobândi „darshana”. Continuă cu Templul Mamei India – Bharat Mata Mandir, care a fost inaugurat de către Părintele Mahatma Gandhi.

Opțional poți face o excursie la Sarnath – locul unde Budha, imedia după ce a atins iluminarea, a transmis din învățăturile sale sacre, în inima orașului afându-se imensa statuie a Celui Treaz, unde se adună budiștii pentru meditație.

Tot opțional mai poți vedea Akshardham, cel mai mare templu hindus cu 9 domuri magnifice și 20 de turnuri în patru colțuri, fiecare fiind decorat cu figuri din mitologia indiană, dintre care și numeroși elefanți.

de Mădălina Isar

Sursa foto: pixabay.com

