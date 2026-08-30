Furtuni, grindină și rafale de 70 km/h în mai multe zone

Codul galben de instabilitate atmosferică este valabil duminică, 30 august, între orele 13.00 și 20.00 și vizează local Carpații Orientali, Carpații Meridionali și nord-vestul Moldovei. Meteorologii anunță perioade cu averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Rafalele vor atinge viteze de 50-70 km/h, iar izolat este posibilă grindină de mici dimensiuni, cu diametrul de 1-2 centimetri.

Sursă foto: ANM

În intervale scurte, de una până la trei ore, cantitățile de apă vor ajunge la 15-20 de litri pe metru pătrat și, izolat, la 25-30 de litri pe metru pătrat. ANM precizează că fenomene specifice instabilității atmosferice vor apărea și în restul zonei montane, precum și pe arii restrânse în Transilvania și în zonele submontane ale Moldovei.

Luni vine canicula, cu maxime de până la 37 de grade

De luni, 31 august, vremea severă se mută în special în vestul și sud-vestul țării. Codul galben de temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic este valabil între orele 10.00 și 21.00. Avertizarea vizează Crișana, Banatul, Maramureșul, vestul Transilvaniei, vestul și sudul Olteniei și sud-vestul Munteniei.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade, iar cele mai ridicate valori sunt prognozate în Câmpia de Vest. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală, ITU, va atinge pragul critic de 80 de unități.

Temperaturile ridicate apar însă încă de duminică în regiunile vestice și sud-vestice, unde maximele vor ajunge în jurul valorii de 34 de grade. Și aici disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală va atinge izolat pragul critic de 80 de unități.

ANM avertizează că mesajul poate fi actualizat în funcție de evoluția și intensitatea fenomenelor meteorologice, inclusiv prin avertizări nowcasting pentru fenomene severe imediate.