Complicele este tot turc și anchetatorii l-au găsit ascuns într-o parcare, unde se ascundea de câteva zile. Din cauza modului cum arăta, poliţiştii i-au dat o salopetă să se îmbrace, ca să nu se vadă murdăria de pe haine când este filmat de jurnaliști scos de la audieri.

Potrivit informațiilor din anchetă, complicele a fost prins pe baza imaginilor oferite de camerele de supraveghere din Centrul Vechi, unde s-a văzut că avea un rucsac pe care i l-a dat turcului care a tras cu pistolul. În acel rucsac era arma.

Amintim că un cetățean turc în vârstă de 27 de ani a tras nu mai puțin de 6 focuri de armă pe 20 august, în direcția terasei Freddo din Centrul Vechi al Capitalei.

Imaginile video, obținute de Libertatea la câteva ore după incident, arată ce s-a petrecut, inclusiv cum oamenii se ridică speriați de pe scaune și fug.

Inițial, turcul a fost reținut 24 de ore, apoi a fost arestat preventiv 30 de zile, principala acuzație fiind tentativă de omor calificat.

