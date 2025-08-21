„La data de 20.08.2025, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București au pus în mișcare acțiunea penală față de un inculpat, un bărbat de cetățenie turcă în vârstă de 27 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de tentativă de omor calificat (cu premeditare), nerespectarea regimului armelor și munițiilor, uz de armă fără drept și tulburare a ordinii și liniștii publice”, a transmis PTB.

Procurorii au oferit apoi filmul evenimentelor, în care au precizat că turcul a procedat similar pe 13 august.

Mai exact:

Pe 13 august, în jurul orei 4:30, înarmat cu un pistol letal, a urmărit doi agenți de pază în Centrul Vechi din București, mai exact de la terasa Freddo, și a tras un foc de armă spre ei, în zona bulevardului I.C. Brătianu, fără a-i nimeri, apoi a fugit și a aruncat arma într-un coș de gunoi.

Pe 20 august, în jurul orei 2:00, el a revenit la același local cu un alt pistol letal, a tras șase focuri de armă către tavan și în direcția persoanelor, fără să rănească pe nimeni, și iar a fugit, aruncând pistolul tot într-un coș de gunoi.

Imaginile video de la incidentul din 20 august au fost prezentate de Libertatea.

„Din modalitatea de operare a rezultat premeditarea faptelor, dat fiind faptul că autorul și-a procurat arme letale și a revenit la aceeași locație în două rânduri”, au precizat procurorii.

Ieri, 20 august, turcul a fost reținut 24 de ore, iar astăzi, 21 august, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile de către Tribunalul București.