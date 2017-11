Conducerea CNAIR ar putea fi demisă. Activitatea conducerii Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) se află în analiză, iar până la sfârșitul lunii se va lua decizia care se impune, a declarat marți, 7 noiembrie, ministrul de resort, Felix Stroe, după audierile din Comisia pentru transporturi din Camera Deputaților.

De asemenea, la audierile din comisie, ministrul a subliniat că este necesară reorganizarea mai multor activități.

Potrivit acestuia, trebuie recuperate multe întârzieri în ceea ce privește proiectele de infrastructură de autostrăzi.

„Am vizitat trei șantiere. Sunt vizite de lucru. Am constatat și lucruri bune și lucruri rele și am luat măsuri pentru respectarea graficelor de lucrări, pentru executarea de calitate a acestor lucrări și pentru luarea de măsuri foarte dure față de cei care nu-și fac treaba bine. Avem în atenție în mod deosebit corelarea corectă, justă a progresului fizic cu cel financiar, astfel încât ce am plătit să fie acoperit în realizări ale proiectului respectiv”, a mai explicat el.