Femeia a murit în 2005, la 78 de ani

Americanca, Collins, se mutase în 1999 într-un azil din La Uruca, provincia San José, în Costa Rica. A locuit acolo până în 2005, când a murit la vârsta de 78 de ani. Administratorul azilului ar fi fost cel care s-a ocupat de înmormântarea femeii într-un cimitir din Cartago. Anchetatorii susțin însă că, după moartea acesteia, bărbatul ar fi pus la punct mecanismul prin care a continuat să aibă acces la pensia ei.

În 2006, la un an după moartea femeii, bărbatul ar fi transmis documente false către sistemul de pensii al profesorilor din California. Potrivit judecătorilor, prin acele acte bărbatul ar fi urmărit să fie recunoscut drept reprezentant legal al femeii și să obțină acces la pensia acesteia. Ulterior, ar fi obținut și un card bancar prin intermediul căruia au fost încasați banii. Procurorii estimează că, între 2006 și 2026, suma ajunsă astfel la suspect a fost de cel puțin 800.000 de dolari.

Frauda a ieșit la iveală când americanii au verificat dacă femeia mai trăiește

Schema ar fi putut continua dacă instituția americană care administra pensia nu ar fi încercat să verifice situația beneficiarei. CalSTRS a făcut demersuri pentru a stabili dacă femeia mai era în viață și a apelat la Ambasada Statelor Unite din Costa Rica. În urma verificărilor a fost confirmat faptul că femeia murise încă din 2005, iar autoritățile din Costa Rica au deschis o anchetă.

Locuința suspectului a fost percheziționată, iar bărbatul este acum cercetat pentru falsificare de documente, folosirea unor acte false și fraudă. Instanța i-a impus mai multe măsuri preventive. Bărbatul trebuie să se prezinte periodic la tribunal, să păstreze o adresă fixă și nu are voie să părăsească Costa Rica pe durata anchetei.