Cozmin Gușă, la Denise Rifai. De ce a rupt-o cu Vizer, după 20 de ani de prietenie, și ce rol a avut Cristi Borcea

Cozmin Gușă, 50 de ani, a fost invitatul ultimei emisiuni „40 de întrebări cu Denise Rifai”, la Kanal D, față în față cu fosta sa angajată de la Realitatea TV. Om politic, tată a doi copii și președintele al Federației Române de Judo, Cozmin Gușă a început emisiuneapoetic: „Sunt foarte pregătit de «marea spovedanie» în fața unei mari preotese”.

Fost jucător de box în tinerețe, Gușă a fost ales, în 2017, șeful judo-ului românesc, sprijinit și de Marius Vizer, președintele federației internaționale, cu care îl lega o relație specială. La ultimele alegeri, Vizer l-a susținut pe rivalul lui Cozmin Gușă, dar tot invitatul lui Denise Rifai a câștigat alegerile. Totuși, ruptura dintre Gușă și Vizer este totală.

„Cristi Borcea are un statut îndoielnic”

„Mărul discordiei sigur nu e o femeie! Despărțirea de el, un prieten vechi de 20 de ani, s-a produs în urmă cu doi ani. M-a durut. M-a șocat implicarea lui contra mea și contra judo-ului. Uite îți spun: eu am militat să nu-l nășească pe Cristi Borcea! De aici a pornit un incendiu. Durerea cea mare a fost la fiica mea, pe care o numea „nepoțică”. Noi am fost prieteni de familie. Marius Vizer are o poziție foarte importantă în lume. Are o relație cu mulți președinți de stat, de la Putin în jos. Cristi Borcea are un statut îndoielnic, vrem nu vrem. El e simpatic, nu pentru mine, că mie nu mi-e simpatic. Eu i-am zis că-i face rău. I-am spus că nu e cazul nici măcar să fim la aceeași masă. Uite că Borcea a ajuns și măr, mărul discordiei”, a comentat Cozmin Gușă în fața lui Denise Rifai.

Valentina și Cristi Borcea, alături de nașii lor de cununie, Irina și Marius Vizer

Marius și Irina Vizer sunt nașii de cununie ai lui Cristi și Valentina Borcea, nunta care a avut loc la Budapesta, la finele lui august 2018.

„Marius este vechiul meu prieten, el și soția sa au fost alături de Valentina atât timp cât eu am fost „acolo” (n.red – la închisoare). Fără ei, nu știu cum ar fi rezistat. Este nașul meu și sunt mândru”, a reacționat Borcea pentru Libertatea la acel moment.



