Crima din apartamentul 7. Răstunarea unui caz în care procurorul a fost avansat după ce, în fața unei femeii moarte, cu coaste rupte și plină de sânge, a spus că ea a murit de boală!

Luni, 12 septembrie 2016, în ziua în care ar fi trebuit să meargă la notariat cu fostul soţ, pentru a face partajul, Valentina Grecu a fost descoperită moartă în apartamentul 7 al unui bloc din Bacău.



Valentina Grecu a fost descoperită moartă în apartamentul 7 al unui bloc din Bacău

Avea mai multe urme de lovituri pe corp, o rană în frunte şi trei coaste fracturate, iar toată locuinţa era plină de sânge. Cum ușa era închisă, poliția și procurorii au conchis că a murit din propria boală.

Rudele ei pretind că fostul soţ a fost în acel apartament cu o zi înainte, s-a certat cu Valentina din cauza partajului şi, într-un moment de furie, a bătut-o crunt. De teama lui, femeia a blocat imediat uşa de la intrare, dar n-a mai apucat să sune după ajutor, pentru că a decedat la scurt timp, din cauza loviturilor primite.



Bărbatul le-a declarat însă anchetatorilor că ultima oară când a văzut-o pe Valentina a fost miercuri, cu cinci zile înainte ca ea să fie găsită moartă.



Neînţelegeri din cauza partajului



Cei doi divorţaseră cu un an în urmă, din cauza violenţei soţului, dar Valentina n-a vrut să meargă să reclame la poliţie că a fost bătută, pentru că-i era teamă de el, cred rudele.



După divorţ, cei doi au reînceput să se certe, din cauza partajului, iar cu câteva zile înainte ca Valentina să moară, sora ei a văzut-o lovită la ochiul stâng. A întrebat-o ce a păţit, dar ea i-a spus că s-a accidentat când a deschis un geam.



Cei doi stabiliseră să meargă la notar, pentru a finaliza partajul, luni, 12 septembrie 2016. Apoi, Valentina urma să plece în Franţa, la fratele ei.



Ultima convorbire telefonică



Cu o zi înainte, duminică, Valentina ar fi trebuit să meargă la ţară, la părinţii ei. Nu a mai ajuns acolo, iar rudele care au sunat-o în acea după-amiază nu au reuşit să dea de ea.



Valentina ar fi trebuit să meargă la ţară, la părinţii ei, dar nu a mai ajuns acolo

Ultimul dintre apropiaţi care a vorbit cu Valentina a fost prietenul ei. El a sunat-o din Franţa duminică, la ora 15:00. ”Am întrebat-o cum se simte, pentru că îmi spusese că este răcită şi că urmează un tratament”, le-a declarat el anchetatorilor.

Ea mi-a spus că se simte rău şi că vom discuta mai târziu, după care a închis. În acea seară, am sunat-o de mai multe ori, dar nu mi-a răspuns. Prietenul Valentinei:

Ce spune fostul soţ



Fostul soţ al Valentinei a fost audiat, ca martor, la o săptămână după ce ea a fost găsită moartă. Bărbatul n-a pomenit nimic despre faptul că în acea zi de luni urmau să meargă la notar (abia în declaraţia din iunie 2017 el menţionează asta); a precizat că sora Valentinei l-a sunat dimineaţa, i-a spus că nu mai poate lua legătura cu ea şi l-a rugat să meargă până la apartament.

Deşi se mutase de acolo, fostul soţ încă mai avea acces în casa considerată ”bun comun”. ”Am încercat să deschid uşa cu cheia mea, însă nu am reuşit, întrucât yala era blocată cu cheia pe interior. Am crezut că Valentina doarme, motiv pentru care am plecat”, le-a spus fostul soţ anchetatorilor.

Un vecin a declarat că l-a văzut în acea zi, în jurul orei 9:30, în timp ce bătea în uşa apartamentului cu nr.7. După amiază, în jurul orelor 16:00, în Bacău au ajuns şi părinţii Valentinei care s-au întâlnit la apartament cu fostul lor ginere şi, după ce au aşteptat zadarnic ca fiica lor să le deschidă uşa, el a sunat la 112.



Prima clasare: moartea nu a fost violentă



Parchetul de lângă Tribunalul Bacău a deschis un dosar de omor, iar ancheta a fost coordonată de procurorul Tudor Ionuţ Vieriu. El este cel care a efectuat cercetarea la faţa locului şi a plecat din apartamentul plin de sânge luând cu el, ca probe, două beţişoare cu care tamponase clanţele uşii de la intrare.



Două zile mai târziu, procurorul Vieriu a fost de acord ca acel apartament, considerat ”scena crimei”, să-i fie predat fostului soţ, care încă figura proprietar în acte.

În septembrie 2016, toată ancheta s-a rezumat la audierea a doi martori: sora victimei şi fostul soţ.



Vieriu era procuror de doi ani, iar în toamna lui 2016 se înscrisese la un examen pentru promovarea într-o funcţie de conducere. L-a luat cu media 8,85, iar în decembrie 2016, CSM l-a numit prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Roman.

Dosarul crimei din apartamentul 7 a fost preluat de procuror Sorina Finică. În februarie 2017, după o lună de anchetă, ”având în vedere că din concluziile medico-legale rezultă că moartea numitei Grecu Valentina a fost patologică”, procuroarea a dispus clasarea cauzei şi a trimis dosarul la Parchetul de pe lângă Judecătoria Bacău, pentru efectuarea de cercetări pentru infracţiunea de lovire sau alte violenţe.

A doua clasare: victima s-a lovit singură



La Parchetul de pe lângă Judecătoria Bacău, procurorul Andreea Aisăchioaiei i-a reaudiat pe sora victimei şi pe fostul soţ şi i-a chemat să dea declaraţii, pentru prima oară, pe ceilalţi doi fraţi şi pe prietenul Valentinei. În plus, poliţiştii au stat de vorbă şi cu doi vecini din blocul victimei.



”Cu ocazia prezentelor verificări, nu au rezultatul date din conţinut cărora să rezulte faptul că numita Grecu Valentina să fi fost victima vreunei infracţiuni”, noteză poliţiştii, în referatul prin care propun şi clasarea acestui dosar.

Poliţiştii susţin că e posibil ca victima, fiind sub influenţa alcoolului, să-şi fi produs singură acele lovituri cu/de corpuri dure, inclusiv fracturarea coastelor. Iar la 3 iulie 2017, procurorul Aisăchioaiei a închis şi al doilea dosar.



Instanţa redeschide ancheta şi propune probe



Rudele victimei fac plângeri împotriva ambelor soluţii de clasare, dar prim-procurorii le resping, şi familia se adresează instanţei. La 14 noiembrie 2017, Tribunalul Bacău desfiinţează prima ordonanţa de clasare şi dispune continuarea cercetărilor.



Evidenţierea pe corpul victimei a unor leziuni (rupturi de coaste, urme de tălpi pe spate) impune reanalizarea actelor medicale, eventual contraexpertiză. Încheiere 236/2017, Tribunalul Bacău:

Judecătorul spune că se impune administrarea de noi probe şi propune câteva: audierea de martori care ar cunoaşte aspecte legate de relaţiile dintre cei doi soţi, verificarea existenţei unor mesaje de ameninţare adresate victimei de către fostul soţ (pe telefon, laptop, PC), o eventuală nouă expertiză medico-legală, o contraexperiză, alte acte medicale ale victimei.



Fostul soţ se opune redeschiderii anchetei



Rudele Valentinei fac plângere în instanţă şi împotriva clasării de la Parchetul de lângă Judecătoria Bacău. Fostul soţ, având calitatea de intimat în dosar, solicită instanţei respingerea plângerii, motivând că ”raportul de necropsie explică suficient de clar cauzele morţii şi ale fracturii”.

Dar la 28 martie 2018, Judecătoria Bacău dispune, la rându-i, continuarea cercetărilor ”în vederea identificării unui suspect şi a modului de producere a fracturilor costale şi a decesului”. Cele două dosare sunt reunite la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău.

Iar în primăvara lui 2018 cercetările au fost reluate Sorina Finică, procurorul care hotârăse, cu un an înainte, închiderea cazului.



INML: ”Moartea a fost violentă”

De data aceasta, procurorul dispune efectuarea unei noi expertize medico-legale, dar şi obţinerea listingul-ui telefonic al victimei şi al fostului soţ, pentru a afla cu cine au vorbit ei în ziua crimei. Dar compania de telefonie mobilă anunţă parchetul că datele nu mai există, deoarece ele sunt stocate doar 12 luni.

În februarie 2019, IML Iaşi finalizează a doua expertiză medico-legală şi concluzionează că moartea Valentinei Grecu ”a fost de cauză concuratoare, factorul patologic (n.r. – boala), cât şi factorul traumatic (n.r. – loviturile primite) intervenind de o manieră indisociabilă”.

Legiştii spun că decesul ”s-a datorat insuficienţei cardio-respiratorii acute, produsă în cadrul unui politraumatism survenit la un organism cu tare organice preexistente”. Cu alte cuvinte, Valentina era bolnavă, dar ea nu a murit din cauza asta, aşa cum stabilise primul legist, ci din cauza loviturilor care i-au fost fatale, bolnavă fiind.

Leziunile traumatice cranio-faciale s-au putut produce prin loviri active repetate cu mijloace contondente. Raportul de expertiză medic-legală al IML Iaşi:

Pentru că exista o contradicţie între cele două expertize, procurorul a solicitat şi opinia celor de la INML. Concluziile au venit anul acesta, iar ele sunt clare. ”Moartea a fost violentă şi s-a datorat şocului traumatic survenit în evoluţia unui politraumatism survenit la un organism cu multiple tare preexistente”, precizează INML în raport, conform avocatului părinţilor Valentinei, Vlad Fesan.

Cei de la INML spun că moartea Valentinei a fost violentă

Expertul poligraf greşește anul crimei

”Credeți că justiția va face ceva?”, ne-a întrebat luni, după publicarea primului articol, fratele Valentinei din Franţa.

În dosarul 625/P/2016, Valentina Grecu este ”victima”, ”persoana vătămată” şi ”numita”, un CNP şi o înşiruire de leziuni şi de poze de la autopsie. Părinţii Valentinei n-au fost niciodată audiaţi ca martori, deşi mama a intrat odată cu poliţia în apartamentul 7, atunci când s-a descoperit crima.

În patru ani de anchetă, nu a fost audiat nici măcar notarul la care Valentina şi fostul ei soţ urmau să ajungă în acea zi.



Anul trecut, fostul soţ a fost pus la detectorul de minciuni, dar părinţii Valentinei au cerut, prin avocat, refacerea testului poligraf, pentru că întrebările ”au fost puse greşit” sau ”nu sunt concludente”.

Ei acuză că expertul poligraf nu l-a întrebat pe fostul lor ginere nici dacă a fost în apartament în ziua decesului Valentinei şi nici dacă a lovit-o în acea zi. În plus, atunci când punea întrebările, expertul se referea la septembrie 2019, şi nu la septembrie 2016.



”Nu credem că vorbim de o simplă greşeală materială, pentru că acest an, 2019, apare în mai multe părţi în cadrul documentului”, se precizeză în obiecţiunile depuse de părinţii Valentinei la Parchet luna trecută.

