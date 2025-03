Cum s-au petrecut jaful și crima pentru care a ajuns în pușcărie

Condamnarea în justiție a fost de 28 de ani și 6 luni, pentru infracțiunea de omor deosebit de grav. Bărbatul avea 36 de ani la momentul arestării, iar în prezent are 61 de ani. Oltean mai are de executat doar aproximativ un an din pedeapsă, având în vedere beneficiile care au fost obținute și care au fost transformate în zile executate.

Victima acestuia a fost omul de afaceri Teofil Țîr, care avea 44 de ani. Acesta administra piața principală a orașului Alba Iulia, de unde obținea venituri foarte mari. În fiecare zi, afaceristul ducea banii cash acasă într-o plasă. Criminalul l-a urmărit și a decis să-l jefuiască. Pentru aceasta a cumpărat un pistol, care ar fi fost introdus în România, din Rusia.

Atacul a avut loc într-o seară din luna aprilie 1999, în momentul în care omul de afaceri a coborât din mașină și intenționa să intre în scara blocului unde locuia. Oltean a tras nouă focuri de armă în direcția afaceristului, dintre care patru l-au lovit și i-au provocat decesul pe loc.

Criminalul s-a făcut nevăzut cu banii, dar a fost prins după câteva zile, în 25 aprilie 1999, în zona unei păduri din apropierea orașului Alba Iulia. În momentul reţinerii, Oltean avea asupra sa un sac din plastic, în care se află suma de 115.375.500 de lei (11.537 de lei noi), bani care au fost furați în momentul jafului. Criminalul intenţiona să îngroape banii în pădure.

Pistolul, marca TT (Tula-Tokarev), calibrul 7,62 mm, a fost găsit pe un teren viran lângă Alba Iulia, într-un canal de apă.

Oltean a declarat în cursul anchetei că a procurat arma şi cele nouă cartuşe pe care le-a tras asupra victimei de la o persoană necunoscută din Bucureşti, contra sumei de 700 de dolari. După asasinat, bărbatul şi-a ras barba pentru a induce în eroare anchetatorii. Autorul crimei mai fusese condamnat în anii ‘80, pentru trecerea frauduloasă a frontierei şi lovire.

Liberare susținută de comisie și de procuror

În prezent, deținutul se află la Penitenciarul Deva. A formulat cea de-a 18-a cerere de liberare condiționată, care a fost susținută și de comisia specială a penitenciarului și chiar și de procuror.

„Reprezentanta Ministerului Public, în acord cu comisia de liberare condiţionată, a arătat că sunt îndeplinite toate condiţiile pentru a se putea da curs propunerii de liberare condiţionată, având în vedere tot parcursul petentului-condamnat în penitenciar, acesta a obţinut 34 de recompense şi ar mai avea de executat aproximativ un an din pedeapsa de 28 de ani şi 6 luni”, se precizează în hotărârea Judecătoriei Deva, prin care s-a respins cererea de liberare a criminalului.

Aurel Oltean a spus că este de acord cu punctul de vedere exprimat de comisia de liberare condiționată și a susținut că a avut un comportament corespunzător pe parcursul celor 25 de ani de când se află după gratii. Pedeapsa acestuia ar urma să expire în 20 mai 2026, fiind egală cu 10.410 zile de închisoare. Pentru a putea fi propus în vederea liberării condiţionate, condamnatul trebuia să execute fracţia de 1/2 din pedeapsă, respectiv 5.205 zile de închisoare.

„Instanța a constatat sub acest aspect că deţinutul a executat până la 21 ianuarie 2025: 9.404 zile, la care se adaugă 522 de zile considerate executate suplimentar ca măsură compensatorie pentru executarea pedepsei în condiţii necorespunzătoare și 109 zile considerate executate ca urmare a muncii prestate, în total 10.035 de zile câștigate și executate. Comisia a propus liberarea condiţionată a petentului-condamnat. În acest sens, s-a avut în vedere că deţinutul este la a 18-a analiză, a adus la îndeplinire recomandările comisiilor anterioare, în sensul că fiind inapt de muncă şi-a intensificat eforturile în planul reintegrării sociale prin participare la activităţi şi programe de competenţa activităţilor de resort, astfel că a reuşit recompensarea, în total având 34 de recompense”, a susținut magistratul care a judecat cererea.

Acesta a completat însă că executarea fracției de pedeapsă nu îi conferă un drept, oportunitatea acordării liberării condiţionate fiind lăsată exclusiv la latitudinea instanţei.

„Pentru a putea beneficia de liberare condiţionată, persoana în cauză trebuie să dea dovadă de o bună comportare în orice împrejurare, să-şi îndeplinească conştiincios îndatoririle ce-i revin în mediul carceral, inclusiv prin participarea activă la programe de reeducare desfăşurate de specialişti, să obţină suficiente recompense pentru a se putea concluziona că partea din pedeapsă executată a avut efecte pozitive sub aspect moral asupra sa. Or, raportat la circumstanţele comiterii infracţiunii, ţinând cont de restul rămas de executat, de antecedentele penale ale petentului care a mai comis anterior încarcerării o infracţiune cu violenţă, instanţa apreciază că la acest moment nu există premisele ca timpul executat să fi fost suficient pentru reeducarea condamnatului şi că acesta şi-a format o atitudine corectă faţă de valorile sociale, faţă de ordinea de drept şi faţă de regulile de convieţuire socială, scopul preventiv şi educativ al pedepsei nefiind atins”, astfel a motivat judecătorul hotărârea prin care a respins cererea.

Decizia a fost menținută, în 19 martie 2025, și de către Tribunalul Hunedoara. Aurel Oltean va putea încerca din nou să obțină liberarea condiționată doar după data de 16 iunie 2025.

Foto ilustrativ: Shutterstock

