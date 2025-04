„Nu trebuie să-și pună nimeni problema că voi solicita pentru așa ceva sau pentru orice altceva reintroducerea pedepsei cu moartea. A fost o declarație pe care dacă vreți o și regret. E o declarație nefericită, dacă e luată în termeni politici și nu am vrut să fie așa”, a spus Crin Antonescu vineri, 18 aprilie, la RFI.

Și a continuat: „Pur și simplu, am exprimat indignarea, sub imperiul emoției, acest episod, cu acest băiat care a murit, Rareș. Și mai ales, dincolo de faptul tragic în sine, e moartea unui om de 20 de ani, unui copil bun, care evoluase, din câte am văzut, normal”.

El a menționat că ceea ce voia să reiasă din afirmațiile sale era că în programul lui politic sunt prevăzute sancțiuni mai aspre cu închisoarea pentru traficanții de droguri, dar nu se pune problema să vrea introducerea pedepsei cu moartea.

„Noi avem această problemă a drogurilor în România, mai asistăm la câte un dealer arestat și sigur, eliberat după aceea pe bună purtare. […] Nu se pune problema, a fost pur și simplu o expresie nefericită, admit. Nu e nimeni în pericol să reintroduc pedeapsa cu moartea. […] Câți copii trebuie să mai moară în mod stupid, nu doar de la droguri, ci și de la prostii din online?”, a conchis Antonescu.

Inițial, candidatul PSD-PNL-UDMR la alegerile prezidențiale din 4 mai a declarat la Antena 3 că traficanții de droguri trebuie executați pe stadioane, la fel ca în China, deși știe că „e grav ce spun”: „Maximă asprime pentru traficanți! Maximă! Sincer vă spun, eu, dacă aș putea, știu că nu se poate, aici aș face ca în China: i-aș împușca pe stadion. Știu că nu se poate asta, știu că e grav ce spun, dar asta aș face”. Afirmațiile sale au stârnit aplauze în studioul amenajat la Parlament.

Discuția a plecat de la cel mai exemplu caz de consum de droguri. Rareș Ion, cunoscut sub porecla de „Castron”, a murit zilele trecute în condiții suspecte. Tudor Duma, zis și „Maru”, prieten și dealer al lui Vlad Pascu, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după ce a transmis live pe TikTok imagini în care Rareș agoniza din cauza unei supradoze de droguri și a murit a doua zi. „Maru” este acuzat de procurorii DIICOT că i-a oferit lui Rareș Ion locuința sa pentru a se droga.

Rareș era prieten cu „Maru”, dealerul care i-a dat droguri și lui Vlad Pascu, autorul accidentului mortal din localitatea 2 Mai de acum doi ani.

