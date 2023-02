„Îndeplinesc condițiile de pensionare din 2020, dar am rămas la DNA pentru că mi-am asumat acest mandat și am avut rezultate, consider eu, bune. Doar că, uneori, nu este destul să ai rezultate bune, acestea pot avea și un efect negativ”, a spus Crin Bologa pentru Libertatea.

El a precizat că este „împăcat” după decizia ministrului Predoiu de a-l schimba din funcție după expirarea mandatului.

„Sunt împăcat pentru că m-am pregătit pentru ambele variante. Rezultatele bune te pot ține în funcție sau, în același timp, te pot scoate la pensie”, a adăugat Bologa.

Dacă nu se vrea să mergem mai departe, eu le urez succes, dar, dacă nu mai ești folositor, dacă nu este nevoie de experiența mea, îmi văd de drum. Crin Bologa, procuror șef DNA 2020-2023, pentru Libertatea:

Crin Bologa urmează să fie înlocuit de Marius Voineag la șefia DNA, potrivit anunțului făcut de Ministerul Justiției, luni, 27 februarie. Pentru șefia DNA au candidat Crin Bologa, actual procuror șef al instituției, şi Marius Voineag.

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email [email protected]

GSP.RO Un olandez mutat la Arad este uimit de ce a găsit în țara noastră, ce spune despre români. „Nu sunteți deloc precum polonezii și slovacii”

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro Traian Băsescu, imagini tulburătoare la un an de la AVC. Cum arată acum fostul președinte FOTO

Viva.ro Cine sunt copiii lui Mihai Șora. Filosoful și-a pierdut fiul cel mare anul trecut, dar el a ales să sufere în secret

Observatornews.ro ANAF scoate la vânzare o casă şi un teren de 3.839 mp, la a doua licitaţie. Câţi bani cere

Știrileprotv.ro Povestea unui om de afaceri care a descoperit cheia succesului. La 24 de ani i-a venit ideea care avea să-i schimbe viața

FANATIK.RO Cât costă un mărțișor în 2023. Cel mai ieftin valorează mai mult decât anul trecut

Orangesport.ro FOTO! Cum arată ”palatul” fiicei lui Gigi Becali. Imagini cu vila de lux a Teodorei

HOROSCOP Horoscop 28 februarie 2023. Leii pot gestiona foarte simplu problemele din exterior, dacă vor accepta să-și împlinească nevoile interioare