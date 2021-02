„Văz că nu au limite minciuna și tupeul celor care fabrică pe net înscenări financiare folosind numele și imaginea subsemnatului”, scrie Cristian Tudor Popescu pe pagina de Facebook.

„După cea cu Bitcoin, noua înșelătorie ce mi-a fost semnalată «informează» că fac bani pe ceva numit Amazon Investment și îi chem pe toți românii să se îmbogățească și ei”, mai scrie el.

Escrocii îmi pun poza în cadrul de ecran Știrile ProTV, deasupra plasează emblemele BBC, Daily Mail, The Sun, The Guardian, unde s-ar mai găsi „articolul”, și scriu dedesubt că am apărut la… Sinteza zilei, invitat de M. Gâdea, ca să explic cum oricine poate deveni milionar în dolari în 3 luni.

Cristian Tudor Popescu: