„Ce urmărește dl Dan neducându-se la Kiev, la comemorarea a 4 ani de la invazia Rusiei, nu știu, pot doar să bănuiesc. Carevasăzică, dl Dan s-a dus la boierul său american ca să fie batjocorit; a traversat Atlanticul dus-întors ca să-l facă Trump prim-ministru și să fie zgornit de un agent de pază când a încercat să-l agațe pe hol pe președintele SUA”, a scris CTP joi, 26 februarie, pe Facebook.

Și a continuat: „Kievul, în schimb, e prea departe. Asta când interesul României este ca președintele ei să aibă o relație consistentă cu președintele Ucrainei, ca vecin și apărător al României. Căci cea mai bună armată română e, deocamdată, armata ucraineană. Iar după ce războiul se va stinge, că se va întâmpla și asta odată și odată, rolul României trebuie să fie important în reconstrucție. Ca să nu mai vorbim de faptul că președintele trebuia să fie alături de liderii europeni adunați la Kiev”.

În acest context, Cristian Tudor Popescu este de părere că Marius Lazurca, consilierul prezidențial care care a folosit expresia „Nicușor Dan nu merge teleleu în lume”, nu este potrivit pentru această funcție: „Dl Dan și-a luat la Cotroceni încă un Matei Păun, ba chiar mai rău. Consilierul șef Teleleu este mîrgan (MîRGA, Make Romania Great Again) pro Trump, pro Putin, anti UE – vedeți cine este înaltul prelat moscovisit până în albul ochilor, cu care se întâlnea când era ambasador la Chișinău. E cât se poate de probabil că dl Teleleu l-a sugestionat pe dl Dan să nu se ducă teleleu la Kiev”.

„Lipsind din Ucraina după ce a fost la Trump ca să se afle-n treabă, președintele Dan dă un mesaj din păcate limpede Uniunii Europene. Încă o dată, nu pot să nu amintesc ce scriam în campania electorală: „În N. Dan e ceva întunecos și rece, ceva ce el se străduiește să ascundă”…”, a conchis CTP.

Amintim că președintele SUA, Donald Trump, a făcut o gafă de protocol în discursul susținut pe 19 februarie, la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace, unde a participat și președintele României, Nicușor Dan. Mai exact, Trump l-a prezentat pe Nicușor Dan drept prim-ministru. Mai mult, Nicușor Dan a fost împins de un agent de securitate la final, când voia să discute în privat cu Trump.

Apoi, pe 24 februarie, Nicușor Dan a transmis un mesaj pentru Ucraina, la patru ani de la izbucnirea războiului, dar la 35 de minute după premierul Ilie Bolojan și după ce mai mulți șefi de stat europeni au făcut acest lucru. Mai mult, șeful statului nu a mers la Kiev alături de alți lideri din Europa, ci s-a limitat la o participare on-line la „Coaliția pentru Voință”.

