„Ministerul Dezvoltării este primul minister care a lansat un apel de proiecte pe Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, singurul minister care a contractat peste 100% din PNRR, în condiţiile în care am avut cele mai multe contracte de semnat. Am îndeplinit 125% din ţinta PNRR şi am finalizat prima construcţie finanţată din PNRR (Planul Național de Redresare și Reziliență, n.r.), creşa de la Fălticeni”, a afirmat Attila, în cadrul unei conferințe de presă, în care a prezentat bilanțul activității pe durata mandatului de ministru al dezvoltării, lucrărilor publice și administrației.

Am preluat un minister mare şi lent, care funcţiona din inerţia programelor pe care le derula. Un minister PNDL. Acum, după 905 zile, Ministerul Dezvoltării este unul funcţional, mai suplu decât la preluarea mandatului, cu toate că sunt mai multe instrumente de finanţare de gestionat, un minister mai transparent în decizii, plăţi cu cereri de finanţare primite exclusiv online. Cseke Atilla, fostul ministru al dezvoltării:

„În tot acest timp, Ministerul Dezvoltării a încetat să mai fie un minister-spectacol şi a devenit un furnizor constant, profesionist, de dezvoltare a ţării într-o perioadă dificilă în contextul pandemiei şi al războiului de la graniţă, dar şi a crizei energetice”, a adăugat Atilla.

Ministerul Dezvoltărtii susține că a asigurat finanţarea construirii unor creşe noi, moderne şi prietenoase cu mediul, precum şi pentru consolidarea spitalelor, a şcolilor şi a blocurilor de locuinţe cu risc seismic şi, de asemenea, asigură un buget record, de 65 miliarde de lei, pentru racordarea gospodăriilor la reţeaua de apă, canalizare şi gaz, dar şi pentru reabilitarea drumurilor şi podurilor.

Ministerul precizează că a oferit finanțare pentru „eficientizarea energetică a blocurilor de locuințe și a clădirilor publice, precum și pentru dezvoltarea localităților mai moderne și mai prietenoase cu mediul”.

De asemenea, ministerul a oferit sprijin financiar „pentru consolidarea seismică a 238 de clădiri (blocuri de locuinţe, spitale şi şcoli), a creat un program pentru siguranţa seismică a şcolilor şi unul pentru consolidarea seismică a spitalelor. A prioritizat evaluarea clădirilor cu risc seismic”, conform comunicatului.

„Au fost semnate primele contracte de finanțare pentru consolidarea clădirilor din Programul național, care, pe lângă blocurile de locuințe, vizează acum și clădirile publice, iar finanțarea este de 100%. Ministerul nu cere cofinanțare nici de la locatari, nici de la autoritățile locale sau centrale”, menționează instituția.

Construcțiile și modernizarea transportului public, prezentate ca priorități

Cseke Atilla a mai declarat miercuri că în cele 905 zile de mandat „a resuscitat programe nefuncţionale, precum cel de consolidare seismică, a efectuat reforme legislative, a elaborat normative noi în construcţii pentru spitale, şcoli, licee, grădiniţe şi creşe mai sigure şi a redus timpul de autorizare a construcţiilor la 65 de zile prin adoptarea noului Cod al urbanismului”.

„Au fost atestați noi experți în construcții și verificatori de proiecte, soluționând lipsa acută a acestor profesioniști care avea ca efect încetinirea construcțiilor. Ministerul Dezvoltării a atestat noi experți și verificatori care asigură securitatea la incendiu și siguranța seismică a clădirilor”, a mai spus reprezentantul UDMR.

„Astăzi, România poate construi mai sigur, mai repede și mai ieftin”, a subliniat Cseke Attila.

În mandatul ministrului Cseke Attila, Ministerul Dezvoltării susține că a soluționat – România fiind printre primele țări din Europa – problema creșterii prețului materialelor de construcții și a sprijinit plata facturilor la termoficare în criza energetică.

„În perioada 2021-2022, s-a dublat absorbţia fondurilor europene prin Programul Operaţional Regional, iar ţinta de dezangajare a fost depăşită”, a precizat instituția, care a oferit detalii și despre modernizarea transportului public.

Astfel, au fost achiziţionate 52 de troleibuze, 78 de tramvaie şi 288 de autobuze electrice pentru 24 de localităţi, conform comunicatului.

Nu în ultimul rând, a subliniat Cseke Attila, ministerul a demarat şi investiţii inovative, precum construirea Centrului pentru Optică de Mare Putere de la Măgurele, „o investiţie cu cea mai înaltă tehnologie în domeniul laserului de mare putere”.

Cseke Atilla a conchis că investiţiile publice „au cunoscut o creştere vertiginoasă” în timpul mandatului său, iar asta „înseamnă dezvoltare pentru România, bani investiţi în economie şi locuri de muncă”.

UDMR nu mai face parte din noua coaliție de guvernare, iar liderul formațiunii, Kelemen Hunor, a anunțat miercuri că parlamentarii Uniunii nu vor vota Cabinetul Ciolacu la votul de învestitură care va fi dat mâine, 15 iunie, în plenul reunit al Parlamentului.

