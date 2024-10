Cum a ajuns o firmă de avocați să pună poprire pe indemnizația de handicap a victimei unui accident auto: „Mi-au zis că pot scoate despăgubiri. M-au păcălit, am semnat, asta e”

A crescut și numărul avocaților specializați în despăgubiri, proporțional cu numărul morților de pe șosele. E o ramură a Dreptului în plină înflorire la noi. Concurența pentru semnătura persoanelor vătămate e acerbă. Iar practicile apărătorilor legali în raport cu clienții lor sunt, în unele cazuri, cel puțin discutabile.

Lenuța Livadaru

După ce a supraviețuit miraculos unui accident de mașină, Lenuța Livadaru, o femeie din județul Vaslui, a fost lovită în plin de executarea silită cerută împotriva ei de o societate de avocați care-i promisese obținerea unor despăgubiri.

„Are mintea unui copil de 7 ani. Nu poate mânca singură!”

„Ce fată era Lenuța! Cunoștea patru limbi străine, avea talie de viespe. Lucrase în Italia, în UK…”. Așa și-o amintește un prieten de familie pe femeia care stă în fața noastră, pe prispă. Casa, protejată de o poartă de metal, situată în satul Corodești, comuna Gherghești, județul Vaslui, n-a fost ușor de găsit. Cele mai multe drumuri din zonă sunt de pământ sau de pietriș, nu există nume de străzi, nici numere pe toate gardurile, nici semnal în aer. Nici prea mulți localnici să-i întrebi.

Drumurile din zonă sunt de pământ sau de pietriș

Gospodăria familiei Livadaru

Talia de viespe a Lenuței a fost deformată de o acumulare de lichid în abdomen. La baza gâtului, are un semn, ca o garoafă, de la furtunul prin care a respirat cinci luni. De-a lungul șirei spinării și sub sâni se observă urme mari de cusături, de parcă Lenuța ar fi fost reasamblată de însuși Victor Frankenstein, croitor ratat.

Semnul de la baza gâtului lăsat de furtunul prin care a respirat

Femeia de 34 de ani n-are gust, n-are miros. Poartă scutece („două pachete de pampers pe lună”), nu poate mânca singură, nu se poate spăla, pieptăna, îmbrăca sau dezbrăca singură. Are ochi verzi, migdalați, fața rotundă, luminoasă, părul lung, șaten, ușor ondulat și strâns în coadă. Îi lipsește o bucată de os din craniu, de mărimea unei palme de copil, deasupra lobului parietal stâng. „Puneți mâna să vedeți, e moale!”, spune ea. Așa este, degetele se afundă dacă atingi zona respectivă.

Urme de cusături

Lenuța, explică tatăl ei, Vasile, are acum mintea unui copil de 7 ani. A uitat multe. Nu-și amintește aproape nimic din seara zilei de 3 mai 2021, când a avut loc accidentul.

Indemnizație de handicap de 580 de lei pe lună

„Veneau de la Bârlad. Era a doua zi de Paști. Pe la zece, unsprezece seara. În față erau șoferul, un prieten, și fata ei. Ea stătea în spate. Șoferul a luat o curbă, cu viteză, și a intrat cu spatele într-un cap de pod. Pe ea a lovit-o doar. A stat vreo patru luni în comă la Iași”, spune tatăl Lenuței.

Înainte de accident, Lenuța a lucrat în Italia, ca badantă, și în Anglia, ca ospătăriță. Are o fată, de 19 ani, la muncă în Anglia, și un băiat de 15 ani, care locuiește cu tatăl lui, într-o comună învecinată.

Vasile Livadaru, tatăl Lenuței

Vasile, 64 de ani și zece clase, mai are un fiu și o fiică, mutați în Italia. A luat-o pe Lenuța în grija lui, în casa din satul Corodești. A obținut pentru ea o indemnizație de handicap grav, de 580 de lei pe lună (indemnizație plus buget complementar de cheltuieli), iar el primește indemnizație de însoțitor, care a fost majorată în august la 1.850 de lei pe lună. Din acești bani, tatăl plătește o femeie din Corodești să vină și să aibă grijă de fiica lui. Soția lui Vasile, „biata mea mamă”, oftează Lenuța, a murit acum câțiva ani, în urma unei boli cronice.

Gospodăria familiei Livadaru

„Singur, nu mă descurcam. La Iași, au zis unu la un milion dacă scapă. Prin furtun a respirat vreo 5 luni. M-am dus la biserică. Doctorul mi-a zis: mergeți la mănăstire și vă rugați, noi am făcut tot ce-am putut! M-am dus la Sfânta Parascheva, la Iași. O dat Dumnezeu că trăiește”.

De la Iași, Lenuța a fost dusă la Centrul de asistență medico-socială de la Băcești, Vaslui, apoi la Bârlad. „Până la urmă, mi-au dat-o acasă”, continuă Vasile. „Avea 20 de kile când am scos-o din spital”.

La două zile de la accident, „au venit la poartă”

Pe 5 mai, la două zile după accident, când se pregătea să plece la Iași, unde era internată Lenuța, Vasile a fost căutat acasă de niște domni, ajunși în sat cu mașina. Au spus că îl contactează din partea societății de avocați Jercan, Gheorghe, Vlad & asociații. „Au venit la poartă. Nu știu de unde aveau adresa. Păi, nu găsesc pe interneturi? Sau or avea relații. Mi-au zis că pot scoate ei despăgubiri după accident. Aveau contractul pregătit. Cu datele mele, tot. Am semnat. Știam eu care-s treburile atunci? M-o păcălit, am semnat și asta e”.

Nu avocații s-au deplasat până în Corodești, ci agenții comerciali, recrutați de JGV&asociații, prin anunțuri pe site-urile cu anunțuri de angajare. „Ei primesc o sumă fixă pentru fiecare semnătură pe contract pe care o obțin”, ne explică un avocat vasluian, sub protecția anonimatului. „Și iau legătura cu victimele sau cu rudele victimelor cât se poate de repede după accident. A doua zi, a treia zi, la înmormântare, când oamenii sunt în prada emoțiilor”.

Primul contract, fără act adițional

Contract de asistență juridică din 5 mai 2021

Pe 5 mai 2021, Vasile Livadaru, ca reprezentant legal al Lenuței, a semnat cu JGV&asociații contractul de asistență juridică seria GL/0164451. Actul prevede un onorariu fix, în cuantum de 1.000 de lei, plus „onorariul de succes conform actului adițional”. Actul adițional a apărut abia un an mai târziu.

Onorariul de succes reprezintă cota din cuantumul despăgubirilor dispuse de instanță pentru a fi achitate clientului. Iar această cotă, afirmă avocatul consultat de Libertatea, este în general de 8 la sută.

Peste un an, pe 20 mai 2022, reprezentanții JGV & asociații s-au prezentat la poarta lui Vasile Livadaru cu un alt contract de asistență juridică, seria GL/0164500, însoțit de un act adițional.

Contract de asistență juridică din 20 mai 2022

În actul adițional se precizează că onorariul de succes datorat de client este de 20 la sută din valoarea despăgubirilor, plus TVA. Sunt menționate și „cheltuielile necesare realizării contractului”, care nu vor fi pretinse clientului, dacă acesta nu obține despăgubiri.

De asemenea, clientul trebuie să achite și un onorariu orar, de 150 de euro plus TVA pe oră, „pentru toate serviciile juridice desfășurate de societatea de avocați în baza prezentului contract”. Dar, la fel ca și cheltuielile necesare realizării contractului, acest onorariu este perceput numai dacă „clientul va rezilia unilateral contractul”.

Actul adițional la contractul de asistență juridică

Dosarul accidentului e încă la Parchet

Trei ani nu s-a mai întâmplat nimic. Vasile Livadaru susține că, în acest timp, a fost sunat „de vreo trei ori” din partea societății de avocați. „Mi-au spus că dosarul e încă la poliție, că nu-i dă drumul, că-s în concediu. Prostii”.

În primăvară, bărbatul a decis să apeleze la alt avocat, din Bârlad. Prilej cu care a fost din nou vizitat de reprezentanți ai JGV și asociații. „Că să nu mă schimb de la ei, că merg ei și-or să facă ei. Am răspuns că nu, dac-am schimbat, am schimbat. După o vreme, m-am trezit că primesc plicurile cu executarea silită”.

Dosarul de urmărire penală nr. 1982/P/2021, deschis la Parchetul de pe lângă Judecătoria Bârlad, n-a fost încă trimis în instanță, potrivit surselor Libertatea. Într-un răspuns oficial pentru ziar, Parchetul a refuzat să confirme sau să infirme această informație:

„Vă învederăm faptul că potrivit dispoziţiilor art. 12 alin. 1 lit. f din Legea 544/2001 «se exceptează de la accesul liber al cetăţenilor informaţiile privind procedurile judiciare, dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al oricăreia dintre părţile implicate în proces»”.

Șoferul mașinii în care se afla Lenuța a plecat la muncă în Anglia și, după cum afirmă Vasile Livadaru, bărbatul n-a încercat să-l mai contacteze în vreun fel din noaptea accidentului. Autovehiculul era asigurat la Euroins, companie aflată în faliment.

Datori la avocați cu 5.500 de euro

Prin iulie, la poarta familiei Livadaru au început să sosească plicurile cu somații de plată, în baza hotărârii judecătorești de executare silită (Dosar nr. 5777/189/2024, pe rolul Judecătoriei Bârlad).

Dosar de executare silită

În numele JGV & asociații, executorii pretindeau de la Lenuța, titulara contractului, suma de 27.410 lei (în jur de 5.500 de euro). Cum explică executorii această datorie? Mai întâi, 4.500 de lei ar fi „cheltuieli efectuate în dosarul penal”. Apoi 19.173 de lei, TVA inclusă, reprezintă „onorariu orar, actualizat cu rata inflației”. La 150 de euro pe oră, rezultă că JGV & asociații au prestat în jur de 25 de ore de muncă la dosar. În sfârșit, 3.700 de lei sunt „cheltuieli de executare”.

Pe indemnizația de handicap a Lenuței, care e puțin mai mare de 100 de euro lunar, a fost pusă poprire. Cam 8 ani ar fi necesari pentru ca femeia să achite suma pretinsă de societatea de avocați.

„Din păcate, foarte puțini contestă”

„Avocații nu au voie să întreprindă nimic fără să-și notifice clientul”, afirmă specialistul în drept consultat de Libertatea. „Există multe victime de accident auto care au ajuns să fie executate silit de JGV & asociații. Dacă ar contesta în instanță, au mari șanse să câștige. Dar, din păcate, foarte puțini contestă. Pentru că nu sunt obișnuiți să umble pe la tribunal, nu-și cunosc drepturile, nu sunt informați, cad în capcana acestor contracte care le sunt aduse la poartă”.

Avocatul nou care o reprezintă pe Lenuța a contestat executarea silită. Termenul de judecată a fost fixat pe data de 3 octombrie.

Pe antebrațe, Lenuța are tatuat numele copiilor ei

„Acuma, da, mă bucur de viață. Nu mereu. Că nu-mi place viața asta. Mă bucură copiii mei. Să-mi văd fata mireasă. Băiatul meu… Mai vine în vizită. Vorbesc cu ei pe Messenger”. Pe antebrațe, Lenuța are tatuate numele copiilor ei. Fata, pe stângul, băiatul, pe dreptul. Ia patru pastile dimineața și cinci pastile seara, pentru „menținere”. Nu e de așteptat ca starea ei să se îmbunătățească. Medicii i-au zis lui Vasile că „abia peste 10 ani” pot să-i pună plăcuță în zona unde lipsește osul din craniu.

JGV & asociații: „E normal să fim plătiți pentru munca prestată”

I-am întrebat pe cei de la JGV & asociații, în scris, următoarele: cum justifică suma pretinsă prin executori, ce înseamnă „20 la sută plus TVA” din actul adițional și cum au intrat în contact cu familia Livadaru.

„Arătăm faptul că între numita Lenuța Florentina Livadaru și subscrisa a existat un raport de asistență juridică și reprezentare ca urmare a unui accident rutier în care aceasta a fost implicată, semnându-se un contract de asistență juridică în acest sens, ale cărui clauze i-au fost clar explicate în momentul semnării”, a răspuns societatea de avocați.

„În temeiul acestui contract de asistență juridică, subscrisa, prin avocații colaboratori, am efectuat demersuri juridice în vederea soluționării dosarului penal și a obținerii despăgubirilor. La aproximativ 2 ani de la semnare (n.red. – de la semnarea celui de-al doilea contract, în mai 2022), fără nici un motiv, clienta a reziliat contractul de asistență juridică, înainte ca dosarul să ajungă în instanță”.

JGV & asociații adaugă că Vasile și Lenuța Livadaru au fost informați că trebuie să le plătească „onorariul avocațial orar pentru activitățile și demersurile juridice efectuate în perioada desfășurării contractului”.

„Reprezentantul societății noastre le-a detaliat toate activitățile și demersurile desfășurate în interesul clientei pe parcursul celor 2 ani, cât si onorariul avocațial pe care îl are de achitat în temeiul contractului de asistență juridică pe care clienta și l-a asumat, prin semnare, după explicarea fiecărei clauze contractuale.

Li s-a explicat foarte clar faptul că onorariul avocațial orar este datorat pentru întreaga activitate pe care societatea subscrisă a desfășurat-o pentru soluționarea dosarului penal și că este normal să fim plătiți pentru munca prestată în interesul clientei pe o perioadă de 2 ani.

Deși au susținut la acel moment că au înțeles atât suma datorată, cât și motivul pentru care o datorează, ne-au transmis că au luat legătura cu un alt avocat, care le-a promis că se va ocupa el de toate aceste cheltuieli.

Pentru că într-o perioadă rezonabilă de timp nu ne-am recuperat onorariul avocațial ce ni se cuvenea în mod corect pentru activitățile juridice prestate în interesul clientei, am fost nevoiți să punem în executare contractul de asistență juridică, instanța de judecată confirmând legitimitatea demersului nostru prin încuviințarea cererii de executare silită. Instanța de judecată a analizat și a admis solicitarea noastră ca fiind perfect legitimă și legală”, menționează JGV & asociații, în răspunsul pentru Libertatea.

Onorariul de succes – 23,8 la sută din despăgubiri

Despre cei 20 la sută plus TVA, societatea de avocați a precizat: „TVA-ul se aplică onorariului avocațial datorat de client”, „acesta nu se aplică despăgubirilor, ci se adaugă onorariului de succes.

În concret, onorariul de succes perceput conform contractului este de: 20% + TVA, adică 23,8% (TVA inclus)”.

Cât despre modul cum au intrat în contact cu familia Livadaru, firma de avocați nu pomenește nimic despre vizita din data de 5 mai 2021, la două zile după accident, și despre contractul semnat atunci:

„Contactul cu familia Livadaru s-a ținut atât prin tatăl vătămatei, numitul Livadaru Vasile, cât și cu clienta Livadaru Florentina Lenuța în mod direct. Contractul de asistență juridică în baza căruia am solicitat onorariul orar a fost semnat atât de tatăl clientei, cât și de clientă în mod direct, la data de 20.05.2022, la aproximativ 1 an de la data producerii accidentului rutier – 03.05.2021; la data semnării contractului, clienta nu se mai afla în comă, ci fusese externată, revenise acasă și își reluase în mare parte activitățile cotidiene”.

