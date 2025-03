Putin și Trump Rosenmontagszug in Düsseldorf, Mottowagen von Wagenbauer Jacques Tilly, Putin und Trump geben sich die Hand und zerquetschen dabei den Ukraine Präsidenten Selenskyj NRW, Deutschland, Rosenmontagszug DUS *** Rose Monday parade in Düsseldorf, themed float by float builder Jacques Tilly, Putin and Trump shake hands and crush Ukraine President Selenskyj NRW, Germany, Rose Monday parade DUS,Image: 971496607, License: Rights-managed, Restrictions: imago is entitled to issue a simple usage license at the time of provision. Personality and trademark rights as well as copyright laws regarding art-works shown must be observed. Commercial use at your own risk., Model Release: no