„Vă mulţumesc din adâncul inimii pentru rugăciunile voastre pentru sănătatea mea, celor din Piaţă, sunt cu voi de aici. Dumnezeu să vă binecuvânteze şi Fecioara să vă protejeze. Vă mulţumesc”, a transmis Suveranul Pontif.

#PopeFrancis sends audio message of thanks to people who are praying for his health. It was played at the beginning of the rosary in St. Peter's Square. pic.twitter.com/7CDbme1gni