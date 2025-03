Miliardarul, care este fondatorul SpaceX, cofondator Tesla și proprietar al Twitter/X din 2022, a scris: „Ce este această instanță și cum poate anula alegerile?”.

Acest mesaj arată că Musk nu a înțeles nimic din decizia CEDO, pentru că CEDO doar a respins ca inadmisibilă plângerea lui Călin Georgescu, fără să intervină în procesul electoral.

What is this court and how can they annul elections? https://t.co/6SUp6gOGmB