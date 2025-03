De Sylvia Pfeifer, Clara Murray (Londra)

Guvernele promit să deblocheze sute de miliarde de euro pentru a-și mobiliza baza industrială și a acoperi lacunele din arsenalele lor. Grupurile de apărare din regiune au beneficiat de creșterea cheltuielilor după invazia în forță a Rusiei în Ucraina, în urmă cu trei ani, noile comenzi guvernamentale crescând întârzierile la niveluri record.

Cu toate acestea, revenirea lui Trump la Casa Albă a accelerat eforturile de reînarmare ale Europei și, odată cu acestea, perspectivele industriei. În această săptămână, evaluările companiilor au urcat la maxime istorice, acțiunile unor grupuri crescând cu peste 40% de la începutul anului. „Tensiunile geopolitice, inclusiv invazia Rusiei în Ucraina … alimentează un nou superciclu global al apărării”, a declarat Loredana Muharremi, analist la Morningstar.

Posibila încetare a sprijinului militar al SUA pentru Europa a ridicat semne de întrebare cu privire la lacunele în materie de capacități ale continentului – și la companiile care ar putea beneficia de nevoia urgentă de a le umple.

Războiul din Ucraina a scos la iveală vulnerabilități în domenii precum informațiile și supravegherea, sistemele de protecție antiaeriană și antirachetă, aeronavele de transport greu și realimentarea din aer. Săptămâna aceasta, SUA au dat o lovitură capacității Ucrainei de a ținti forțele ruse prin întreruperea schimbului de informații cu Kievul.

Estimările Institutului Internațional de Cercetare pentru Pace de la Stockholm arată că SUA au reprezentat 55 % din importurile de echipamente de apărare ale Europei între 2019 și 2023 – față de 35 % în ultimii cinci ani. Schimbarea politicii americane față de Europa este „destul de fundamentală” și „cea mai mare schimbare de la Al Doilea Război Mondial”, potrivit lui Guntram Wolff, senior fellow la think-tank-ul Bruegel din Bruxelles. „Este comparabilă cu sfârșitul războiului rece”, a spus el, „dar cu o latură negativă, deoarece Europa de Vest a fost sub umbrela SUA și, de asemenea, sub conducerea strategică a SUA în ultimii 80 de ani”.

Executivii din industrie au declarat că sunt pregătiți să stimuleze investițiile, dar au subliniat că au nevoie ca guvernele să își respecte promisiunile de cheltuieli cu contracte pe termen lung. Europa are „tehnologia necesară pentru a produce întregul spectru de echipamente de apărare de care are nevoie”, a declarat săptămâna aceasta Patrice Caine, directorul general al grupului francez Thales, specializat în electronice de apărare.

Cu toate acestea, a fost esențial dacă declarațiile vor fi „susținute de contracte suplimentare …Dacă vor veni comenzile, vom fi pregătiți”. Companiile americane din domeniul apărării ar putea beneficia, de asemenea, de pe urma creșterii cheltuielilor guvernelor europene, cu excepția cazului în care țările iau măsuri pentru a exclude în mod deliberat echipamentele americane. Mai multe națiuni europene au cumpărat avionul F-35 construit de Lockheed Martin, cel mai avansat avion de luptă din lume.

Războiul terestru și munițiile

Capacitatea de producție a Europei pentru muniții și vehicule blindate este extrem de redusă, ceea ce ar putea oferi, de asemenea, o oportunitate pentru producătorii americani, precum General Dynamics, de a continua să furnizeze echipamente. Cu toate acestea, se așteaptă ca beneficiarii europeni imediați ai oricărei creșteri a cheltuielilor să fie micul grup de campioni ai apărării naționale, precum Rheinmetall din Germania și BAE Systems din Marea Britanie, care au beneficiat de comenzi pentru vehicule terestre, muniție și muniții.

KNDS, o alianță între Nexter din Franța și Krauss-Maffei Wegmann din Germania, este un alt câștigător probabil. Rheinmetall, BAE, Nexter și Nammo, deținută de guvernul finlandezo-norvegian, ar beneficia de investiții mai mari în muniție. Furnizorii de explozivi și propulsoare, precum Chemring din Marea Britanie și Eurenco din Franța, vor continua, de asemenea, să fie câștigători.

Apărare aeriană și sisteme de rachete

De asemenea, se preconizează o creștere a finanțării pentru sistemele de apărare aeriană și de rachete. Ucraina a beneficiat până acum de sistemul Patriot fabricat în SUA, cea mai avansată armă de apărare aeriană a Washingtonului, care este utilizată și de mai mulți aliați. Acesta constă dintr-un sistem radar și lansatoare mobile care pot trage rachete interceptoare asupra proiectilelor sau aeronavelor care sosesc.

Analiștii au declarat că Europa ar putea trimite în schimb Kievului mai multe rachete SAMP-T ale sale. Sistemul, fabricat de Eurosam, o întreprindere comună între campionul paneuropean al rachetelor MBDA și Thales, este utilizat și de forțele armate italiene și franceze.

Duminică, Thales a obținut un contract în valoare de 1,6 miliarde de lire sterline din partea guvernului britanic pentru a construi mai multe rachete multirol ușoare (LMM) pe care le folosesc forțele ucrainene. Compania suedeză Saab, care produce rachetele antitanc NLAW, ar putea obține, de asemenea, mai multe comenzi.

Informații și supraveghere

Un alt domeniu vital în care Europa trebuie să stimuleze investițiile este cel al informațiilor, supravegherii și recunoașterii. Douglas Barrie, senior fellow pentru industria aerospațială militară la Institutul Internațional pentru Studii Strategice, a declarat că războiul din Ucraina a subliniat importanța ISR și rolul critic al Americii în furnizarea acesteia.

Europa se bazează doar pe trei tipuri de avioane de informații privind semnalele de tip „aripă mare”, inclusiv avionul Boeing RC-135 Rivet Joint utilizat de Regatul Unit. Potrivit analiștilor, un potențial beneficiar este Hensoldt, cu sediul la München, care lucrează la un sistem de supraveghere aeriană numit Pegasus pentru forțele armate germane. Compania suedeză Saab are, de asemenea, capacități în domeniul sistemelor de control și avertizare timpurie.

Comunicații spațiale și prin satelit

Comunicațiile prin satelit și integrarea datelor pe câmpul de luptă sunt domenii-cheie în care Europa s-a bazat pe ajutorul SUA. Integrarea digitalului, gestionarea datelor, inteligența prin satelit și apoi conectarea tuturor acestor elemente la trupele de pe teren – acesta este un mare decalaj în care trebuie să facem o investiție importantă”, a declarat Wolff. Eutelsat, operatorul francez de sateliți și proprietarul OneWeb, a declarat săptămâna aceasta că este în discuții cu guvernele europene cu privire la furnizarea de conectivitate suplimentară prin satelit în Ucraina.

Compania este bine plasată în cazul în care Starlink a lui Elon Musk, care a jucat un rol esențial în a ajuta Kievul să își îmbunătățească comunicațiile pe câmpul de luptă, ar trebui să își retragă serviciile. Prețul acțiunilor Eutelsat a crescut cu mai mult de 500% de la închiderea de vineri.

Inteligența artificială și sistemele autonome

Se așteaptă ca guvernele europene să aloce sume semnificative pentru noi domenii de creștere, cum ar fi inteligența artificială, securitatea cibernetică și autonomia, care vor juca un rol important în războaiele viitoare.

De această schimbare vor beneficia unii actori existenți – Thales este un lider în domeniul securității cibernetice, în timp ce compania italiană Leonardo are zeci de ani de experiență în domeniul senzorilor și al radarelor. Leonardo este, de asemenea, în discuții cu privire la un parteneriat de producție cu producătorul de drone Baykar, cu sediul în Turcia, pentru a spori capacitățile de producție ale continentului.

Cu toate acestea, se preconizează că și nou veniții vor beneficia, la fel ca și industria de drone în plină dezvoltare din Ucraina. Robert Stallard, analist la Vertical Research Partners, a declarat că Europa are o „oportunitate de a face lucrurile diferit … pentru a aduce mai multe companii comerciale de tehnologie în domeniul apărării”. „Dacă aveți de gând să creșteți cheltuielile pentru apărare cu 50 % – există o oportunitate pentru întreprinderile nou înființate din domeniul apărării în Europa”.

Start-up-ul german Helsing în domeniul AI pentru apărare, considerat răspunsul Europei la Palantir Technologies, afacerea americană de informații de date a lui Peter Thiel, a anunțat anul trecut că va intra în producția de drone pentru a capitaliza cererea în creștere de arme autonome.

Compania s-a angajat să livreze Ucrainei 6 000 de drone de atac HX-2. Dronele sunt propulsate electric și au o rază de acțiune de până la 100 km. Inteligența artificială avansată de la bord permite rezistența deplină la războiul electronic. Informații suplimentare de Leila Abboud la Paris și Ray Douglas (Londra)

