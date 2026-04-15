Cum afectează mersul greșit întregul corp: „Peste jumătate din populație nu calcă corect”

Problemele încep din copilărie

Pentru a înțelege cât de devreme apar problemele de la nivelul piciorului, specialiștii au dezvoltat un program de prevenție în școli, unde copiii sunt evaluați din punct de vedere biomecanic și postural. „Fiecare copil este cântărit și măsurat, apoi este pus pe o placă de presiune cu mii de senzori”, explică specialiștii. 

Evaluarea se face în mai multe etape. Prima este testarea statică, care arată conformația piciorului. „Vedem dacă este vorba despre un picior plat, unde bolta este căzută, un picior normal sau un picior cavus, arcuit”, susțin aceștia.

Urmează testarea dinamică, în care copilul este pus să meargă natural pe suprafața plăcii.„Acolo vedem distribuția de greutate și de presiune în fiecare picior. Dacă există diferențe de 4-5 kilograme, înseamnă că există deja o problemă în spate”, spun specialiștii.

Aceste diferențe pot indica multiple cauze:

  • diferențe de lungime între membrele inferioare
  • dureri la nivelul unui picior 
  • mers defectuos 
  • probleme de coloană, cum ar fi scolioza sau cifoza
  • obiceiuri precum purtarea ghiozdanului pe o singură parte 

„Toate aceste lucruri se reflectă în modul în care copilul calcă”, explică aceștia.

Datele colectate în urma evaluării a 928 de copii din patru școli din Voluntari arată amploarea fenomenului:

  • 23 de copii aveau diferențe de lungime între membrele inferioare 
  • 37 de copii prezentau mers defectuos (balansat sau șchiopătat) 
  • 78 de copii aveau probleme la nivelul gleznelor sau genunchilor 
  • 115 copii prezentau afecțiuni ale coloanei 
  • 231 de copii aveau picior cavus (arcuit) 
  • 239 de copii aveau picior plat 
  • 310 copii aveau o postură vicioasă 
  • 671 de copii prezentau pronație sau supinație (presiune excesivă în interiorul sau exteriorul piciorului) 

Specialiștii menționează că unii copii se regăsesc în mai multe categorii. 

În funcție de rezultatele obținute, fiecare copil primește recomandări personalizate:

  • 183 de copii (aproximativ 1 din 5) aveau nevoie de talonete 
  • 239 de copii necesitau consult ortopedic 
  • 257 de copii aveau nevoie de kinetoterapie 
  • 685 de copii trebuiau reevaluati neavând probleme grave

Un aspect important este că, în cazul copiilor, corecțiile pot avea rezultate pe termen lung. „La copiii până în 15-18 ani se poate corecta, în sensul că nu vor depinde de talonete toată viața”, spun specialiștii. Specialiștii atrag atenția că multe dintre aceste afecțiuni apar din cauza stilului de viață modern. „Suntem sedentari, purtăm ghiozdanul pe o singură parte și folosim încălțăminte nepotrivită”, explică aceștia. 

Toate aceste obiceiuri contribuie la apariția dezechilibrelor biomecanice încă din copilărie. „Dacă aceste probleme nu sunt corectate la timp, ele se agravează și duc la afecțiuni la nivelul genunchilor, șoldurilor sau coloanei”, avertizează specialiștii. Programul de prevenție este în desfășurare și continuă să fie extins. „Suntem deja la a cincea școală și ne dorim să continuăm”, susțin ei.  Specialiștii subliniază că multe dintre probleme ar putea fi prevenite. „Cred că am avea jumătate din pacienți dacă oamenii ar purta încălțămintea corectă de mici”, explică ei. Încălțămintea recomandată de specialiști este de tip barefoot. 

Cum este analizat mersul și postura 

Tîmbur atrage atenția asupra unei probleme mai frecvente decât pare la prima vedere, și anume faptul că peste jumătate din populație nu calcă corect.

Cum afectează mersul greșit întregul corp: „Peste jumătate din populație nu calcă corect"
Gheorghe Tîmbur. Foto: Arhivă personală

Analiza biomecanică ajută la identificarea cauzelor reale ale unor probleme aparent minore.„Putem detecta de ce apar bătături, piele îngroșată sau crăpături”, explică Barbu. În unele cazuri, aceste probleme pot indica afecțiuni mai grave. „Putem detecta timpuriu dacă urmează să apară deformări osoase sau dereglări musculare, cum ar fi monturile”, spun aceștia. 

Monturile apar frecvent, mai ales în rândul femeilor. „Se cauzează din încălțămintea greșită și din presiuni prea mari pe degetul mare, unde osul începe să se deformeze”, explică Barbu.

Cum afectează mersul greșit întregul corp: „Peste jumătate din populație nu calcă corect"
Iulian Barbu. Foto: Arhivă personală

Un alt tip de problemă frecventă este legată de zona călcâiului. „Poate apărea o presiune foarte mare în călcâi, unde apar pinteni calcaneeni, niște formațiuni osoase”, explică aceștia. Acestea sunt rezultatul unor microleziuni repetate. „Apar mici crăpături în os, unde se formează depuneri care încep să doară”, spun specialiștii.

Printre cele mai comune afecțiuni se numără unghiile încarnate. „Unghia se taie întotdeauna drept, cu colțurile lăsate peste vârful degetului”, explică Barbu. Există însă și afecțiuni mai complexe, precum onicoliza sau onicogrifoza. Tîmbur atrage atenția și la un segment des întâlnit, dar care nu prea ajunge în clinicile podologice, și anume diabeticii. „De la o mica rană în zona piciorului se poate forma o ulceratie, care, treptat, netratata, poate duce la amputarea partiala sau totala a piciorului. Realitatea în România e că noi avem multe amputații comparativ cu media europeană. Pentru că nu există această cultura a îngrijirii piciorului”, concluzionează specialiștii. 

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Cum își apără Valentin Sanfira reputația după divorțul de Codruța Filip. Artistul rupe tăcerea. „Adevărul suprem"

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
A tăcut, însă acum Daciana Sârbu a făcut anunțul despre Victor Ponta, care i-a bulversat pe toți: „Ca să nu spun...”
Viva.ro
A tăcut, însă acum Daciana Sârbu a făcut anunțul despre Victor Ponta, care i-a bulversat pe toți: „Ca să nu spun...”
Ce au găsit anchetatorii în casa menajerei lui Cristian Staicu, medicul din București ucis și incendiat. Soțului ei nu îi vine să creadă așa ceva: „Credeam că e nevinovată”
Unica.ro
Ce au găsit anchetatorii în casa menajerei lui Cristian Staicu, medicul din București ucis și incendiat. Soțului ei nu îi vine să creadă așa ceva: „Credeam că e nevinovată”
Bucurie mare pentru vedeta noastră! A fost cerută în căsătorie într-un loc spectaculos. Primele declarații: „Pentru totdeauna”
Elle.ro
Bucurie mare pentru vedeta noastră! A fost cerută în căsătorie într-un loc spectaculos. Primele declarații: „Pentru totdeauna”
gsp
Radu Paraschivescu și „singura poveste cu Mircea Lucescu”: „O situație care-ți complică puțin problemele interioare”
GSP.RO
Radu Paraschivescu și „singura poveste cu Mircea Lucescu”: „O situație care-ți complică puțin problemele interioare”
La fix o săptămână după moartea lui Mircea Lucescu, Matei a făcut ce „Il Luce” și-ar fi dorit demult
GSP.RO
La fix o săptămână după moartea lui Mircea Lucescu, Matei a făcut ce „Il Luce” și-ar fi dorit demult
Parteneri
Imaginile momentului! Trei din cele 4 soții ale lui Victor Socaciu, în poze rare, de Paște! Marina Almășan și fiica lui Victor Socaciu dau cărțile pe față, iar Internetul a explodat: "Iubirea cea mare a lui tata"
Libertateapentrufemei.ro
Imaginile momentului! Trei din cele 4 soții ale lui Victor Socaciu, în poze rare, de Paște! Marina Almășan și fiica lui Victor Socaciu dau cărțile pe față, iar Internetul a explodat: "Iubirea cea mare a lui tata"
Alertă astro de la Urania pentru 15 aprilie! Un moment rar dă peste cap zodiile! Universul aruncă trei zodii direct în fața unor încercări grele, decizii-limită și răsturnări neașteptate!
Avantaje.ro
Alertă astro de la Urania pentru 15 aprilie! Un moment rar dă peste cap zodiile! Universul aruncă trei zodii direct în fața unor încercări grele, decizii-limită și răsturnări neașteptate!
„Vă invit la mine... acasă!” Mihaela Rădulescu a deschis ușile apartamentului din Monaco. Detaliul ascuns în sufragerie care i-a lăsat MASCĂ pe toți
Tvmania.ro
„Vă invit la mine... acasă!” Mihaela Rădulescu a deschis ușile apartamentului din Monaco. Detaliul ascuns în sufragerie care i-a lăsat MASCĂ pe toți

Alte știri

Un consilier român din Italia se teme de consecințele pe care le va avea uciderea lui Giacomo Bongiorni de către 3 tineri români: „E inevitabil”
Știri România 13:41
Un consilier român din Italia se teme de consecințele pe care le va avea uciderea lui Giacomo Bongiorni de către 3 tineri români: „E inevitabil”
Un șofer român a murit strivit între două vehicule, în Italia: bărbatul încărca un vehicul pe platformă
Știri România 12:58
Un șofer român a murit strivit între două vehicule, în Italia: bărbatul încărca un vehicul pe platformă
Parteneri
De la hobby la profit. Tânărul care crește păsări „ca la țară” pentru a scăpa de alimentele procesate
Adevarul.ro
De la hobby la profit. Tânărul care crește păsări „ca la țară” pentru a scăpa de alimentele procesate
Regele loviturilor libere și-a dat demisia și n-a vrut să mai audă de fotbal. A trecut printr-o transformare radicală
Fanatik.ro
Regele loviturilor libere și-a dat demisia și n-a vrut să mai audă de fotbal. A trecut printr-o transformare radicală
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Financiarul.ro
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Superliga.ro (P)
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Parteneri
Bianca Censori șochează cu un nou look indecent. Soția lui Kanye West a apărut fără lenjerie intimă și purtând doar ciorapi transparenți pe străzile din Paris. Foto
Elle.ro
Bianca Censori șochează cu un nou look indecent. Soția lui Kanye West a apărut fără lenjerie intimă și purtând doar ciorapi transparenți pe străzile din Paris. Foto
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Cu ce femeie superbă, tânără și cunoscută este logodit ministrul de Finanțe Alexandru Nazare. Puțini au știut că ea este jumătatea politicianului
Viva.ro
Cu ce femeie superbă, tânără și cunoscută este logodit ministrul de Finanțe Alexandru Nazare. Puțini au știut că ea este jumătatea politicianului

Monden

Câți bani a câștigat Mihai Trăistariu de Paște: „Nu e foarte mult, dar e un început”
Stiri Mondene 13:20
Câți bani a câștigat Mihai Trăistariu de Paște: „Nu e foarte mult, dar e un început”
Ce le recomandă Ela Crăciun celor care vor să meargă în Maldive. Unde s-a cazat vedeta. „Mai ales când călătorești în familie”
Stiri Mondene 12:35
Ce le recomandă Ela Crăciun celor care vor să meargă în Maldive. Unde s-a cazat vedeta. „Mai ales când călătorești în familie”
Parteneri
Mihaela Rădulescu, dezvăluiri cutremurătoare despre familia lui Felix: „Mi-au împachetat lucrurile ca pe niște gunoaie!”. Umilită și acuzată de furt după pierderea bărbatului iubit
TVMania.ro
Mihaela Rădulescu, dezvăluiri cutremurătoare despre familia lui Felix: „Mi-au împachetat lucrurile ca pe niște gunoaie!”. Umilită și acuzată de furt după pierderea bărbatului iubit
Leuşteanul, mărarul, pătrunjelul şi roşiile din pieţe duse la laborator. "Surprizele" nocive descoperite
ObservatorNews.ro
Leuşteanul, mărarul, pătrunjelul şi roşiile din pieţe duse la laborator. "Surprizele" nocive descoperite
S-a aflat de ce l-a dat în judecată Lidia Buble pe Răzvan Simion. Au apărut detalii incredibile din dosar. Nimeni, dar nimeni nu se aștepta la așa ceva
Libertateapentrufemei.ro
S-a aflat de ce l-a dat în judecată Lidia Buble pe Răzvan Simion. Au apărut detalii incredibile din dosar. Nimeni, dar nimeni nu se aștepta la așa ceva
Parteneri
E de nerecunoscut la 47 de ani! „S-a retras în munți și s-a dedicat religiei”
GSP.ro
E de nerecunoscut la 47 de ani! „S-a retras în munți și s-a dedicat religiei”
La o săptămână după moartea lui Lucescu, Matei a făcut ce „Il Luce” și-ar fi dorit demult
GSP.ro
La o săptămână după moartea lui Lucescu, Matei a făcut ce „Il Luce” și-ar fi dorit demult
Parteneri
Analiză | Un al Treilea Război Mondial este plauzibil, dar iată cum poate fi evitat
Mediafax.ro
Analiză | Un al Treilea Război Mondial este plauzibil, dar iată cum poate fi evitat
Reacția Rusiei după ce Viktor Orban a pierdut alegerile: "Peste patru luni..."
StirileKanalD.ro
Reacția Rusiei după ce Viktor Orban a pierdut alegerile: "Peste patru luni..."
Lângă cine a apărut Codruța Filip după ce Valentin Sanfira și-a refăcut viața sentimentală. Fotografiile au stârnit reacții în rândul fanilor
Wowbiz.ro
Lângă cine a apărut Codruța Filip după ce Valentin Sanfira și-a refăcut viața sentimentală. Fotografiile au stârnit reacții în rândul fanilor
Promo
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Advertorial
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Advertorial
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Parteneri
Răzvan Lucescu a părăsit România, la două zile de la înmormântarea lui Mircea Lucescu. Mărturisirea pe care a făcut-o cu lacrimi în ochi, în prima zi de Paște: „Am comunicat mult prea puțin cu el”
Wowbiz.ro
Răzvan Lucescu a părăsit România, la două zile de la înmormântarea lui Mircea Lucescu. Mărturisirea pe care a făcut-o cu lacrimi în ochi, în prima zi de Paște: „Am comunicat mult prea puțin cu el”
Valentin Sanfira nu se mai abține. Ce mesaj tăios a transmis artistul la mai bine de o lună de la divorț
Redactia.ro
Valentin Sanfira nu se mai abține. Ce mesaj tăios a transmis artistul la mai bine de o lună de la divorț
Un bărbat de 47 de ani și-a pierdut viața pe loc după ce mașina pe care o conducea s-a ciocnit violent de un autobuz, în Bistrița. Alte două persoane au ajuns la spital
KanalD.ro
Un bărbat de 47 de ani și-a pierdut viața pe loc după ce mașina pe care o conducea s-a ciocnit violent de un autobuz, în Bistrița. Alte două persoane au ajuns la spital

Politic

Cum ar vota românii dacă duminică ar fi alegeri. AUR continuă să fie pe primul loc, ce scoruri ar lua PSD, PNL și USR
Politică 10:24
Cum ar vota românii dacă duminică ar fi alegeri. AUR continuă să fie pe primul loc, ce scoruri ar lua PSD, PNL și USR
Traian Băsescu, despre Peter Magyar: „Un suveranist în sufletul lui”. Comparația cu Viktor Orbán
Politică 14 apr.
Traian Băsescu, despre Peter Magyar: „Un suveranist în sufletul lui”. Comparația cu Viktor Orbán
Parteneri
Cum vrea Mihai Chirica să cheltuie banii ieșenilor în 2026? Bugetul Primăriei, pus în dezbatere publică: creșteri, reduceri, deficit uriaș. Aveți idei? Faceți propuneri!
ZiaruldeIasi.ro
Cum vrea Mihai Chirica să cheltuie banii ieșenilor în 2026? Bugetul Primăriei, pus în dezbatere publică: creșteri, reduceri, deficit uriaș. Aveți idei? Faceți propuneri!
Țara în care s-au furat 700.000 de euro într-un an și jumătate cu o stație de taxare falsă. E locul în care Adi Mutu n-a putut să iasă din hotel pentru că afară erau lei
Fanatik.ro
Țara în care s-au furat 700.000 de euro într-un an și jumătate cu o stație de taxare falsă. E locul în care Adi Mutu n-a putut să iasă din hotel pentru că afară erau lei
Ce fac cinci minute în apă rece pentru starea ta de spirit
Spotmedia.ro
Ce fac cinci minute în apă rece pentru starea ta de spirit