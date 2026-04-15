Cum afectează mersul greșit întregul corp: „Peste jumătate din populație nu calcă corect”

Problemele încep din copilărie

Pentru a înțelege cât de devreme apar problemele de la nivelul piciorului, specialiștii au dezvoltat un program de prevenție în școli, unde copiii sunt evaluați din punct de vedere biomecanic și postural. „Fiecare copil este cântărit și măsurat, apoi este pus pe o placă de presiune cu mii de senzori”, explică specialiștii.

Evaluarea se face în mai multe etape. Prima este testarea statică, care arată conformația piciorului. „Vedem dacă este vorba despre un picior plat, unde bolta este căzută, un picior normal sau un picior cavus, arcuit”, susțin aceștia.

Urmează testarea dinamică, în care copilul este pus să meargă natural pe suprafața plăcii.„Acolo vedem distribuția de greutate și de presiune în fiecare picior. Dacă există diferențe de 4-5 kilograme, înseamnă că există deja o problemă în spate”, spun specialiștii.

Aceste diferențe pot indica multiple cauze:

diferențe de lungime între membrele inferioare

dureri la nivelul unui picior

mers defectuos

probleme de coloană, cum ar fi scolioza sau cifoza

obiceiuri precum purtarea ghiozdanului pe o singură parte

„Toate aceste lucruri se reflectă în modul în care copilul calcă”, explică aceștia.

Datele colectate în urma evaluării a 928 de copii din patru școli din Voluntari arată amploarea fenomenului:

23 de copii aveau diferențe de lungime între membrele inferioare

aveau diferențe de lungime între membrele inferioare 37 de copii prezentau mers defectuos (balansat sau șchiopătat)

prezentau mers defectuos (balansat sau șchiopătat) 78 de copii aveau probleme la nivelul gleznelor sau genunchilor

aveau probleme la nivelul gleznelor sau genunchilor 115 copii prezentau afecțiuni ale coloanei

prezentau afecțiuni ale coloanei 231 de copii aveau picior cavus (arcuit)

aveau picior cavus (arcuit) 239 de copii aveau picior plat

aveau picior plat 310 copii aveau o postură vicioasă

aveau o postură vicioasă 671 de copii prezentau pronație sau supinație (presiune excesivă în interiorul sau exteriorul piciorului)

Specialiștii menționează că unii copii se regăsesc în mai multe categorii.

În funcție de rezultatele obținute, fiecare copil primește recomandări personalizate:

183 de copii (aproximativ 1 din 5) aveau nevoie de talonete

aveau nevoie de talonete 239 de copii necesitau consult ortopedic

necesitau consult ortopedic 257 de copii aveau nevoie de kinetoterapie

aveau nevoie de kinetoterapie 685 de copii trebuiau reevaluati neavând probleme grave

Un aspect important este că, în cazul copiilor, corecțiile pot avea rezultate pe termen lung. „La copiii până în 15-18 ani se poate corecta, în sensul că nu vor depinde de talonete toată viața”, spun specialiștii. Specialiștii atrag atenția că multe dintre aceste afecțiuni apar din cauza stilului de viață modern. „Suntem sedentari, purtăm ghiozdanul pe o singură parte și folosim încălțăminte nepotrivită”, explică aceștia.

Toate aceste obiceiuri contribuie la apariția dezechilibrelor biomecanice încă din copilărie. „Dacă aceste probleme nu sunt corectate la timp, ele se agravează și duc la afecțiuni la nivelul genunchilor, șoldurilor sau coloanei”, avertizează specialiștii. Programul de prevenție este în desfășurare și continuă să fie extins. „Suntem deja la a cincea școală și ne dorim să continuăm”, susțin ei. Specialiștii subliniază că multe dintre probleme ar putea fi prevenite. „Cred că am avea jumătate din pacienți dacă oamenii ar purta încălțămintea corectă de mici”, explică ei. Încălțămintea recomandată de specialiști este de tip barefoot.

Cum este analizat mersul și postura

Tîmbur atrage atenția asupra unei probleme mai frecvente decât pare la prima vedere, și anume faptul că peste jumătate din populație nu calcă corect.

Gheorghe Tîmbur. Foto: Arhivă personală

Analiza biomecanică ajută la identificarea cauzelor reale ale unor probleme aparent minore.„Putem detecta de ce apar bătături, piele îngroșată sau crăpături”, explică Barbu. În unele cazuri, aceste probleme pot indica afecțiuni mai grave. „Putem detecta timpuriu dacă urmează să apară deformări osoase sau dereglări musculare, cum ar fi monturile”, spun aceștia.

Monturile apar frecvent, mai ales în rândul femeilor. „Se cauzează din încălțămintea greșită și din presiuni prea mari pe degetul mare, unde osul începe să se deformeze”, explică Barbu.

Iulian Barbu. Foto: Arhivă personală

Un alt tip de problemă frecventă este legată de zona călcâiului. „Poate apărea o presiune foarte mare în călcâi, unde apar pinteni calcaneeni, niște formațiuni osoase”, explică aceștia. Acestea sunt rezultatul unor microleziuni repetate. „Apar mici crăpături în os, unde se formează depuneri care încep să doară”, spun specialiștii.

Printre cele mai comune afecțiuni se numără unghiile încarnate. „Unghia se taie întotdeauna drept, cu colțurile lăsate peste vârful degetului”, explică Barbu. Există însă și afecțiuni mai complexe, precum onicoliza sau onicogrifoza. Tîmbur atrage atenția și la un segment des întâlnit, dar care nu prea ajunge în clinicile podologice, și anume diabeticii. „De la o mica rană în zona piciorului se poate forma o ulceratie, care, treptat, netratata, poate duce la amputarea partiala sau totala a piciorului. Realitatea în România e că noi avem multe amputații comparativ cu media europeană. Pentru că nu există această cultura a îngrijirii piciorului”, concluzionează specialiștii.

