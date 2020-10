Conform sursei citate, Brahim Aouissaoui s-a dus la biserica Notre-Dame la scurt timp după ce a sosit la Nisa, joi dimineață, în căutarea unui loc unde să doarmă, a povestit Afef, sora atacatorului. Le arătase zona și a spus că intenționează să se odihnească într-o clădire vizavi de biserică.

Când au văzut la televizor imagini care arătau consecințele atacului în care au fost ucise trei persoane, rudele au recunoscut imediat locul.

Cu toate acestea, mai mulți membri ai familiei lui Aouissaoui, care au vorbit cu Reuters într-o suburbie a orașului Sfax din Tunisia, au declarat că sunt șocați de faptul că Brahim a ucis cu atât violență.

”Fratele meu este o persoană prietenoasă și nu a arătat niciodată extremism”, a spus Yassin, fratele mai mare al lui Brahim Aouissaoui. ”El i-a respectat pe toți ceilalți oameni și a acceptat diferențele lor de când era copil”.

Familia Aouissaoui locuiește în Thina, chiar pe coasta orașului port Sfax, un punct de plecare pentru tinerii care doresc să ia bărci spre Europa.

”Nu a spus (că intenționează să părăsească Tunisia) și am fost surprinși când ne-a spus că a ajuns în Italia”, a zis Yassin.

Brahim Aouissaoui a plecat din Sfax în septembrie și a ajuns la Nisa cu trenul joi dimineață, au spus polițiștii francezi.

Surse de securitate din Tunisia au declarat joi că familia este, de asemenea, în curs de anchetă, iar sora sa Afef a dezvăluit că telefoanele rudelor au fost ridicate de poliție.

Un vecin care s-a identificat ca fiind Ammar a spus că Aouissaoui era un tânăr care era prieten cu alți tineri din district și nu se știe că face parte din niciun grup religios militant.

Gamra, the mother of Brahim Aouissaoui, who is suspected of carrying out Thursday’s attack in Nice, France, reacts at her home in Thina, a suburb of Sfax, Tunisia https://t.co/XZBjprFU3I pic.twitter.com/796nuKiij2